„Прогресивна България“ учреди общинска организация в Тополовград

Коста Стойчев беше избран за председател на местната структура, а Господинка Йорданова – за организационен секретар

Политическа партия „Прогресивна България“ учреди своя общинска организация в Тополовград. За председател на новата местна структура единодушно беше избран Коста Стойчев.

Членовете на организацията гласуваха доверие на Господинка Йорданова за организационен секретар.

На учредителното събрание присъстваха областният координатор на партията Мартин Деспов, народният представител от Хасково Радослав Вълчев, депутатът от Стара Загора Мирослав Митков и заместник-областният управител на Хасково Виктор Марев.

В събранието се включиха също членове и симпатизанти на политическата формация.

От новоучредената общинска организация заявиха намерение да развиват местната структура и да привличат нови членове в Тополовград.