Банка от ОАЕ планира да утрои финансирането на проекти в Казахстан

ADCB Kazakhstan възнамерява през следващата година и половина да увеличи три пъти финансирането си, което в момента възлиза на 2,5 трилиона тенге

Abu Dhabi Commercial Bank Kazakhstan (ADCB Kazakhstan) планира да утрои обема на финансирането на проекти в Казахстан през следващата година и половина. Това стана ясно след среща между казахстанския премиер Олжас Бектенов и председателя на Съвета на директорите на банката Фарух Ал Марзуки.

Двамата са обсъдили възможностите за разширяване на инвестиционното сътрудничество и участието на ADCB Group в реализацията на важни за Казахстан проекти.

Сред приоритетните направления са развитието на реалния сектор на икономиката и модернизацията на цифровата инфраструктура.

Финансирането може да нарасне три пъти

Фарух Ал Марзуки е заявил, че през следващите 18 месеца ADCB Kazakhstan възнамерява да увеличи три пъти финансирането на казахстански проекти, като сегашният му обем е около 2,5 трилиона тенге.

По време на срещата той е подчертал досегашното сътрудничество с Казахстан при финансирането на проекти в енергетиката и железопътната инфраструктура, както и реализацията на договорености в областта на нефтохимията, транспорта и логистиката.

За последните 15 години ADCB Kazakhstan е оказала финансова подкрепа на повече от 100 бизнес инициативи, като според представените данни около 90% от тях са проекти на малки и средни предприятия.

Над 7 млрд. долара инвестиции от ОАЕ за 20 години

Премиерът Олжас Бектенов е подчертал значението на инвестициите от Обединените арабски емирства за казахстанската икономика.

За последните 20 години инвестициите от ОАЕ в Казахстан са надхвърлили 7 млрд. долара, като приблизително 3 млрд. долара са постъпили само през последните две години и половина.

Според казахстанското правителство по-активното участие на ADCB Group в привличането на инвеститори от ОАЕ и други държави от Близкия изток може да помогне за разширяване и диверсифициране на източниците на външно финансиране.

Казахстан търси нови инвеститори

На срещата са били обсъдени и икономическите и институционалните реформи в Казахстан, насочени към подобряване на инвестиционната среда.

По поръчение на президента Касъм-Жомарт Токаев страната е започнала нов инвестиционен цикъл и прилага по-проактивен подход за привличане на международни инвеститори.

Abu Dhabi Commercial Bank е сред големите банкови институции в ОАЕ и притежава международни кредитни рейтинги от инвестиционен клас.

След разговорите страните са потвърдили намерението си да продължат развитието на инвестиционното и финансовото сътрудничество между Казахстан и ОАЕ.

автор: Динара Сугурбаева

източник: www.inform.kz