Обновяват игрището за минифутбол в района на улиците „Лилия“ и „Тракия“

Започна ремонтът на игрището за минифутбол в района на улиците „Лилия“ и „Тракия“. Дейностите се изпълняват от Общинското предприятие „Флора“.

В момента служителите на предприятието полагат нови бордюри по протежение на игрището, което е с размери 18х14 метра. Предстои да бъде изградена бетонова основа и да се положи настилка от изкуствена трева. Ще бъдат монтирани нови врати и ограда с височина от три метра. Предвидено е още изграждането на обслужващи алеи и поставянето на нова маса за тенис в близост.

Продължава и обновяването на детската площадка до блок №35 в квартал „Запад“ 2. През годината е планиран и ремонт на детската площадка в района на улиците „Цар Симеон“ и „Мадара“.

Припомняме, че през тази година бяха обновени и площадката до Детска градина №5 „Червената шапчица“ на улица „Любен Каравелов“, както и тази до централната алея в парк „Борово око“. Обновена бе и тази в района на улица „Цар Освободител“ №7. Ремонт бе извършен и наволейболното игрище до блокове №33 и №34 в квартал „Запад“ 2.