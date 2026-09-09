Какво да посетите в Чунцин – 20 забележителности, които не бива да пропускате
Открийте най-интересните места в Чунцин – от древни улици и впечатляващи храмове до модерни квартали, панорамни гледки и уникални природни забележителности.
Чунцин е един от най-необичайните градове в Китай – място, където небостъргачи се издигат върху стръмни хълмове, метро преминава през сграда, традиционни квартали се намират до футуристични конструкции, а две големи реки оформят сърцето на мегаполиса.
Градът е особено интересен за туристи, които искат да видят различна страна на Китай. Освен модерната архитектура, Чунцин предлага древни храмове, исторически улици, музеи, природни паркове, карстови пещери и световноизвестни археологически обекти.
Сред най-ценните места в рамките на общината са скалните изображения в Дазу, включени в списъка на ЮНЕСКО през 1999 г., и карстовият район Уулун, част от световното природно наследство „Южнокитайски карст“.
Ето 20 забележителности, които си заслужава да включите в маршрута си.
1. Хунядун – най-известната гледка на Чунцин
Хунядун (Hongyadong) е вероятно най-разпознаваемата забележителност на Чунцин.
Комплексът е построен по склон над река Дзилин и впечатлява с многоетажната си традиционна архитектура. Сградите напомнят за местния стил diaojiaolou – къщи, характерни за планинските райони на Югозападен Китай.
През деня можете да разглеждате магазините, ресторантите и малките улички, а вечер мястото се превръща в едно от най-фотогеничните места в града.
Златистото осветление на Хунядун контрастира с модерните небостъргачи наоколо и създава характерната за Чунцин градска панорама.
През празничния период през 2026 г. Хунядун е сред най-посещаваните туристически обекти в града, като официалният туристически портал на Чунцин съобщава за 1,38 млн. посещения само по време на китайската Нова година.
2. Старият град Цъцикоу
Цъцикоу е едно от най-добрите места, ако искате да усетите традиционната атмосфера на Чунцин.
Старият квартал е известен с тесните си каменни улици, дървените къщи, червените фенери, чайните и магазините за местни продукти.
Тук можете да опитате различни местни специалитети, включително пикантни нудъли, сладкиши и сушени продукти.
Цъцикоу е особено приятен за разходка през деня, когато тесните улици са изпълнени с живот.
През китайската Нова година през 2026 г. старият град е посрещнал около 1,58 млн. посетители, което показва колко популярен остава сред туристите.
3. Площадът Дзиефанбей
В сърцето на съвременния Чунцин се намира площадът Дзиефанбей.
В центъра му се издига Паметникът на народното освобождение – един от символите на града.
Районът около него е огромна търговска зона с магазини, ресторанти, молове и небостъргачи.
Тук можете да усетите истинския ритъм на съвременния Чунцин, особено вечер, когато улиците са пълни с хора. Дзиефанбей е и добра отправна точка за разглеждане на
4. Чаотянмън – мястото, където се срещат две реки
Чаотянмън е едно от най-важните места за разбиране на географията на Чунцин.
Тук река Дзилин се влива в могъщия Яндзъ.
От района се открива впечатляваща гледка към речния пейзаж, мостовете и високите сгради.
Чаотянмън има и историческо значение като важна транспортна и пристанищна зона.
Днес районът е чудесен за разходки, особено вечер.
През 2026 г. нова крайречна пешеходна зона свързва Чаотянмън с Хунядун и други известни забележителности.
5. Въжената линия над река Яндзъ
Едно от най-интересните преживявания в Чунцин е пътуването с въжената линия над Яндзъ.
Кабините преминават над реката и предлагат панорамна гледка към градските квартали и мостовете.
Това е особено впечатляващо при залез или след настъпването на тъмнината.
Въжената линия е сред популярните туристически атракции на града и е включвана сред водещите забележителности на Чунцин.
6. Лицзъба – метрото, което преминава през сграда
Лицзъба е една от най-известните интернет забележителности на Чунцин.
Тук монорелсов влак преминава през специално проектирана част от многоетажна сграда.
На пръв поглед изглежда като сцена от научнофантастичен филм, но всъщност е практично инженерно решение, продиктувано от сложния планински релеф и ограниченото пространство.
Мястото е чудесно за кратка спирка и снимки.
7. Хугуанската гилдия
Хугуанската гилдия е исторически архитектурен комплекс, който показва важната роля на Чунцин като търговски център.
Комплексът е свързан с миграцията и търговските общности, които се установяват в града през различни периоди.
Традиционната архитектура е силен контраст с модерните сгради наоколо.
Забележителността е особено подходяща за туристи, които се интересуват от историята и архитектурата на стария Чунцин.
Тя може удобно да бъде включена в маршрут между Хунядун и Чаотянмън.
8. Храмът Луохан
В центъра на модерния град се намира храмът Луохан – будистки храм с дълга история.
Той е интересен именно заради контраста между традиционната религиозна архитектура и огромните съвременни сгради около него.
Вътре могат да се видят религиозни статуи и декоративни елементи.
Храмът е спокойно място за кратка почивка от шумните централни улици.
9. Музеят на Трите клисури
Музеят на Трите клисури е едно от най-добрите места за запознаване с историята и културата на района.
Експозициите разказват за развитието на Чунцин, културата на региона, природата на басейна на Яндзъ и историята на района на Трите клисури.
Музеят е особено полезен, ако планирате да посетите и други исторически места в града.
Той е подходящ и за посещение при дъждовно време.
10. Голямата зала на народа
Голямата зала на народа е една от най-разпознаваемите сгради в Чунцин.
Архитектурата ѝ е монументална и съчетава елементи, вдъхновени от традиционната китайска архитектура.
Сградата се намира срещу музея на Трите клисури, така че двете места могат лесно да бъдат посетени в един маршрут.
Площадът пред нея е особено впечатляващ за фотография.
11. Паркът Елин
Паркът Елин е едно от добрите места за панорамна гледка към Чунцин.
Паркът се намира на хълм и предлага гледки към градските квартали и реките.
Той е подходящ за туристи, които искат да избягат за малко от динамиката на центъра.
Зеленината и високата позиция правят мястото особено приятно за снимки.
12. Наншан – планината над града
Наншан е планински район в рамките на Чунцин, известен с природата и панорамните си гледки.
Една от най-интересните причини да го посетите е възможността да наблюдавате огромния град от високо.
Особено известна е панорамната площадка Yikeshu, откъдето се открива гледка към централните квартали.
Вечер гледката е впечатляваща – милиони светлини покриват хълмовете и долините.
13. Скалните изображения в Дазу
Това е една от най-важните исторически забележителности в цялата община Чунцин.
Скалните изображения в Дазу включват огромна колекция от релефи, издълбани в скалите между IX и XIII век.
ЮНЕСКО посочва, че комплексът включва пет основни групи скални изображения и повече от 10 000 резбовани изображения, представящи будистки, даоистки и конфуциански теми.
Те са ценни не само като религиозно изкуство, но и като своеобразен документ за обществото и ежедневния живот на средновековен Китай.
Обектът е включен в списъка на световното наследство през 1999 г.
14. Уулун – трите естествени моста
Ако сте любители на природата, Уулун е задължителна спирка.
Районът е известен с три огромни естествени каменни моста – Тиенлун, Цинлун и Хейлун.
Те са образувани в резултат на дългогодишни геоложки процеси, включително ерозия и движение на земната кора.
ЮНЕСКО включва Уулун като част от Южнокитайския карст, известен със своите гигантски карстови депресии, естествени мостове и пещери.
Местният туристически портал посочва трите естествени моста като една от основните природни забележителности на района.
15. Пещерата Фуронг
Пещерата Фуронг е едно от най-впечатляващите подземни природни места в района на Уулун.
Вътрешността е изпълнена със сталактити, сталагмити, подземни галерии и необичайни варовикови форми.
Тя е част от карстовия комплекс на Уулун и е един от най-добрите примери за подземния свят на Южнокитайския карст.
Посещението на пещерата е добра комбинация с Трите естествени моста.
16. Планината Фейри Маунтин
Fairy Mountain, известна като планината на феите, е природен район с гори, поляни и планински пейзажи.
През зимата районът се превръща в популярна дестинация за сняг и зимни развлечения.
През 2026 г. Fairy Mountain е сред местата в Чунцин, които привличат много посетители заради зимните спортове и снежните пейзажи.
През останалата част от годината мястото е подходящо за разходки и бягство от горещината на градския център.
17. Древният град Гунтан
Гунтан е исторически град, разположен в югоизточната част на община Чунцин.
Той е известен с традиционните си дървени сгради, каменни улици и живописното си положение край река.
Тук атмосферата е съвсем различна от тази в централния мегаполис. Гунтан е подходящ за туристи, които искат да комбинират история и природа.
18. Фънду – „градът на призраците“
Фънду е една от най-необичайните туристически дестинации в Чунцин.
Мястото е свързано с китайски представи за отвъдния свят и традиционни религиозни вярвания.
В района има храмове, статуи и изображения, свързани с представите за живота след смъртта.
Туристическата зона е особено интересна за хора, които искат да се запознаят с митологията и фолклора на Китай.
19. Музеят Jianchuan в Чунцин
За любителите на по-новата история интересен избор е музейният комплекс Jianchuan.
Той представя различни аспекти от китайската история през XX век, включително военни събития и развитието на обществото.
Комплексът е особено интересен за хора, които искат да разберат как Чунцин е преживял бурните десетилетия на XX век.
Местният туристически портал го включва сред популярните забележителности на града.
20. Речната панорама на Чунцин
Последната забележителност всъщност не е една конкретна сграда, а самият градски пейзаж край реките.
Най-добрият начин да го усетите е с вечерна разходка по крайбрежието или речен круиз.
От водата можете да видите Хунядун, мостовете, небостъргачите и светлините на централния Чунцин.
Особено красиви са гледките около Чаотянмън, Циенсимън и Хунядун.
През 2026 г. градът развива и нови крайречни пешеходни маршрути, които свързват някои от основните забележителности.
Чунцин – град, който трудно се забравя
Чунцин не е типичният китайски град, който се разглежда само чрез няколко императорски дворци и древни храмове.
Тук историята, природата и технологиите се наслагват една върху друга. Можете да започнете деня в традиционен квартал, да се качите на монорелса, която преминава през сграда, да обядвате с лютив хотпот и вечерта да гледате светлините на Хунядун, отразени в Яндзъ.
А ако имате повече време, природните и историческите забележителности около града разкриват още едно лице на Чунцин – от гигантските карстови мостове на Уулун до средновековните скални изображения в Дазу.
Именно това разнообразие прави Чунцин една от най-интересните дестинации в съвременен Китай.
Статия на Кристина Тенева
Снимки: Unsplash, Pexel, Pixibay