Открийте най-интересните места в Чунцин – от древни улици и впечатляващи храмове до модерни квартали, панорамни гледки и уникални природни забележителности.



Чунцин е един от най-необичайните градове в Китай – място, където небостъргачи се издигат върху стръмни хълмове, метро преминава през сграда, традиционни квартали се намират до футуристични конструкции, а две големи реки оформят сърцето на мегаполиса.

Градът е особено интересен за туристи, които искат да видят различна страна на Китай. Освен модерната архитектура, Чунцин предлага древни храмове, исторически улици, музеи, природни паркове, карстови пещери и световноизвестни археологически обекти.

Сред най-ценните места в рамките на общината са скалните изображения в Дазу, включени в списъка на ЮНЕСКО през 1999 г., и карстовият район Уулун, част от световното природно наследство „Южнокитайски карст“.

Ето 20 забележителности, които си заслужава да включите в маршрута си.

1. Хунядун – най-известната гледка на Чунцин

Хунядун (Hongyadong) е вероятно най-разпознаваемата забележителност на Чунцин.

Комплексът е построен по склон над река Дзилин и впечатлява с многоетажната си традиционна архитектура. Сградите напомнят за местния стил diaojiaolou – къщи, характерни за планинските райони на Югозападен Китай.

През деня можете да разглеждате магазините, ресторантите и малките улички, а вечер мястото се превръща в едно от най-фотогеничните места в града.

Златистото осветление на Хунядун контрастира с модерните небостъргачи наоколо и създава характерната за Чунцин градска панорама.

През празничния период през 2026 г. Хунядун е сред най-посещаваните туристически обекти в града, като официалният туристически портал на Чунцин съобщава за 1,38 млн. посещения само по време на китайската Нова година.

2. Старият град Цъцикоу

Цъцикоу е едно от най-добрите места, ако искате да усетите традиционната атмосфера на Чунцин.

Старият квартал е известен с тесните си каменни улици, дървените къщи, червените фенери, чайните и магазините за местни продукти.

Тук можете да опитате различни местни специалитети, включително пикантни нудъли, сладкиши и сушени продукти.

Цъцикоу е особено приятен за разходка през деня, когато тесните улици са изпълнени с живот.

През китайската Нова година през 2026 г. старият град е посрещнал около 1,58 млн. посетители, което показва колко популярен остава сред туристите.

3. Площадът Дзиефанбей

В сърцето на съвременния Чунцин се намира площадът Дзиефанбей.

В центъра му се издига Паметникът на народното освобождение – един от символите на града.

Районът около него е огромна търговска зона с магазини, ресторанти, молове и небостъргачи.

Тук можете да усетите истинския ритъм на съвременния Чунцин, особено вечер, когато улиците са пълни с хора. Дзиефанбей е и добра отправна точка за разглеждане на

4. Чаотянмън – мястото, където се срещат две реки

Чаотянмън е едно от най-важните места за разбиране на географията на Чунцин.

Тук река Дзилин се влива в могъщия Яндзъ.

От района се открива впечатляваща гледка към речния пейзаж, мостовете и високите сгради.

Чаотянмън има и историческо значение като важна транспортна и пристанищна зона.

Днес районът е чудесен за разходки, особено вечер.

През 2026 г. нова крайречна пешеходна зона свързва Чаотянмън с Хунядун и други известни забележителности.

5. Въжената линия над река Яндзъ

Едно от най-интересните преживявания в Чунцин е пътуването с въжената линия над Яндзъ.

Кабините преминават над реката и предлагат панорамна гледка към градските квартали и мостовете.

Това е особено впечатляващо при залез или след настъпването на тъмнината.

Въжената линия е сред популярните туристически атракции на града и е включвана сред водещите забележителности на Чунцин.

6. Лицзъба – метрото, което преминава през сграда

Лицзъба е една от най-известните интернет забележителности на Чунцин.

Тук монорелсов влак преминава през специално проектирана част от многоетажна сграда.

На пръв поглед изглежда като сцена от научнофантастичен филм, но всъщност е практично инженерно решение, продиктувано от сложния планински релеф и ограниченото пространство.

Мястото е чудесно за кратка спирка и снимки.

7. Хугуанската гилдия

Хугуанската гилдия е исторически архитектурен комплекс, който показва важната роля на Чунцин като търговски център.

Комплексът е свързан с миграцията и търговските общности, които се установяват в града през различни периоди.

Традиционната архитектура е силен контраст с модерните сгради наоколо.

Забележителността е особено подходяща за туристи, които се интересуват от историята и архитектурата на стария Чунцин.

Тя може удобно да бъде включена в маршрут между Хунядун и Чаотянмън.

8. Храмът Луохан

В центъра на модерния град се намира храмът Луохан – будистки храм с дълга история.

Той е интересен именно заради контраста между традиционната религиозна архитектура и огромните съвременни сгради около него.

Вътре могат да се видят религиозни статуи и декоративни елементи.

Храмът е спокойно място за кратка почивка от шумните централни улици.

9. Музеят на Трите клисури

Музеят на Трите клисури е едно от най-добрите места за запознаване с историята и културата на района.

Експозициите разказват за развитието на Чунцин, културата на региона, природата на басейна на Яндзъ и историята на района на Трите клисури.

Музеят е особено полезен, ако планирате да посетите и други исторически места в града.

Той е подходящ и за посещение при дъждовно време.

10. Голямата зала на народа

Голямата зала на народа е една от най-разпознаваемите сгради в Чунцин.

Архитектурата ѝ е монументална и съчетава елементи, вдъхновени от традиционната китайска архитектура.

Сградата се намира срещу музея на Трите клисури, така че двете места могат лесно да бъдат посетени в един маршрут.

Площадът пред нея е особено впечатляващ за фотография.

11. Паркът Елин

Паркът Елин е едно от добрите места за панорамна гледка към Чунцин.

Паркът се намира на хълм и предлага гледки към градските квартали и реките.

Той е подходящ за туристи, които искат да избягат за малко от динамиката на центъра.

Зеленината и високата позиция правят мястото особено приятно за снимки.

12. Наншан – планината над града

Наншан е планински район в рамките на Чунцин, известен с природата и панорамните си гледки.

Една от най-интересните причини да го посетите е възможността да наблюдавате огромния град от високо.

Особено известна е панорамната площадка Yikeshu, откъдето се открива гледка към централните квартали.

Вечер гледката е впечатляваща – милиони светлини покриват хълмовете и долините.

13. Скалните изображения в Дазу

Това е една от най-важните исторически забележителности в цялата община Чунцин.

Скалните изображения в Дазу включват огромна колекция от релефи, издълбани в скалите между IX и XIII век.

ЮНЕСКО посочва, че комплексът включва пет основни групи скални изображения и повече от 10 000 резбовани изображения, представящи будистки, даоистки и конфуциански теми.

Те са ценни не само като религиозно изкуство, но и като своеобразен документ за обществото и ежедневния живот на средновековен Китай.

Обектът е включен в списъка на световното наследство през 1999 г.

14. Уулун – трите естествени моста

Ако сте любители на природата, Уулун е задължителна спирка.

Районът е известен с три огромни естествени каменни моста – Тиенлун, Цинлун и Хейлун.

Те са образувани в резултат на дългогодишни геоложки процеси, включително ерозия и движение на земната кора.

ЮНЕСКО включва Уулун като част от Южнокитайския карст, известен със своите гигантски карстови депресии, естествени мостове и пещери.

Местният туристически портал посочва трите естествени моста като една от основните природни забележителности на района.

15. Пещерата Фуронг

Пещерата Фуронг е едно от най-впечатляващите подземни природни места в района на Уулун.

Вътрешността е изпълнена със сталактити, сталагмити, подземни галерии и необичайни варовикови форми.

Тя е част от карстовия комплекс на Уулун и е един от най-добрите примери за подземния свят на Южнокитайския карст.

Посещението на пещерата е добра комбинация с Трите естествени моста.

16. Планината Фейри Маунтин

Fairy Mountain, известна като планината на феите, е природен район с гори, поляни и планински пейзажи.

През зимата районът се превръща в популярна дестинация за сняг и зимни развлечения.

През 2026 г. Fairy Mountain е сред местата в Чунцин, които привличат много посетители заради зимните спортове и снежните пейзажи.

През останалата част от годината мястото е подходящо за разходки и бягство от горещината на градския център.

17. Древният град Гунтан

Гунтан е исторически град, разположен в югоизточната част на община Чунцин.

Той е известен с традиционните си дървени сгради, каменни улици и живописното си положение край река.

Тук атмосферата е съвсем различна от тази в централния мегаполис. Гунтан е подходящ за туристи, които искат да комбинират история и природа.

18. Фънду – „градът на призраците“

Фънду е една от най-необичайните туристически дестинации в Чунцин.

Мястото е свързано с китайски представи за отвъдния свят и традиционни религиозни вярвания.

В района има храмове, статуи и изображения, свързани с представите за живота след смъртта.

Туристическата зона е особено интересна за хора, които искат да се запознаят с митологията и фолклора на Китай.

19. Музеят Jianchuan в Чунцин

За любителите на по-новата история интересен избор е музейният комплекс Jianchuan.

Той представя различни аспекти от китайската история през XX век, включително военни събития и развитието на обществото.

Комплексът е особено интересен за хора, които искат да разберат как Чунцин е преживял бурните десетилетия на XX век.

Местният туристически портал го включва сред популярните забележителности на града.

20. Речната панорама на Чунцин

Последната забележителност всъщност не е една конкретна сграда, а самият градски пейзаж край реките.

Най-добрият начин да го усетите е с вечерна разходка по крайбрежието или речен круиз.

От водата можете да видите Хунядун, мостовете, небостъргачите и светлините на централния Чунцин.

Особено красиви са гледките около Чаотянмън, Циенсимън и Хунядун.

През 2026 г. градът развива и нови крайречни пешеходни маршрути, които свързват някои от основните забележителности.

Чунцин – град, който трудно се забравя

Чунцин не е типичният китайски град, който се разглежда само чрез няколко императорски дворци и древни храмове.

Тук историята, природата и технологиите се наслагват една върху друга. Можете да започнете деня в традиционен квартал, да се качите на монорелса, която преминава през сграда, да обядвате с лютив хотпот и вечерта да гледате светлините на Хунядун, отразени в Яндзъ.

А ако имате повече време, природните и историческите забележителности около града разкриват още едно лице на Чунцин – от гигантските карстови мостове на Уулун до средновековните скални изображения в Дазу.

Именно това разнообразие прави Чунцин една от най-интересните дестинации в съвременен Китай.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unsplash, Pexel, Pixibay