Завърши Коледният детски турнир на ЗС на БФС – София

С много емоции, детски усмивки и истински феърплей приключи Коледният детски турнир на Зоналния съвет на БФС – София.

В рамките на два празнични дни зала ДИТ – Драгалевци се превърна в сцена на радост, уважение и споделено коледно настроение, където над 400 деца от 26 отбора показаха, че футболът е преди всичко игра, забавление и ценности, които се изграждат още от най-ранна възраст.

Турнирът се проведе под мотото „Червен картон за агресията: Играй с любов, подкрепяй с уважение!“, а малките футболисти доказаха с поведението си на и извън терена, че победата не се измерва само в резултата, а и в отношението, взаимното уважение и феърплея.

Състезанието беше в коледен формат и се игра по системата Футбол 5 (5 v 5), като част от програмата на БФС „Хайде да ритаме“ за развитие на футбола в България, в синхрон с програмата на УЕФА „Flexible Formats – Football 5“, насочена към по-добро и адаптирано развитие на децата чрез игра.

Крайно класиране:

Левски ЦСКА Славия Академия Мургаш

По време на празничната церемония по награждаването коледните подаръци за децата бяха връчени от българските UEFA съдии, наградите от партньорите – от представителя на ЗС на БФС – София Деси Ралкова, а купите и медалите бяха връчени от мениджъра „Grassroots“ към БФС и Лъчезар Димов – директор „Детско-юношески футбол“ към БФС.

Българският футболен съюз и Зоналният съвет на БФС – София изказват искрени благодарности към всички деца, треньори и родители за позитивното настроение, подкрепата и примера за феърплей по време на целия турнир.

Специални благодарности и към партньорите, които направиха този футболен празник възможен и още по-цветен: Ikigai, Relax Center Деметра, Комплекс Pinehill, Меденка Любимка, Interfoods, Фикосота Фууд, Queisser Pharma, BordaFootball, както и към LIVEO.bg за излъчването на всички двубои на живо.

Коледният детски турнир на ЗС на БФС – София още веднъж доказа, че когато футболът срещне коледния дух и правилните ценности, резултатът е истински празник за децата и бъдещето на българския футбол.

