Правителството одобри Годишен план за извършване на независим външен контрол от АППК за 2026 г.

Правителството прие Решение за одобряване на Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия и контрол за 2026 г.

Основната цел на акта е определянето на конкретните концесионни договори, по отношение на които Агенцията ще осъществи контрол през 2026 г.

Годишният план за извършването на контрола съдържа следната информация – концесии, които са обект на проверки през съответната година, информация относно концесионните договори, изпълнението на условията на концесията и задълженията на страните по концесионния договор, срок и начин за извършване на проверката и др.

Решението се приема в изпълнение на разпоредбите на Закона за концесиите, по силата на който Агенцията за публичните предприятия и контрол извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори.

