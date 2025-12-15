Правителството одобри резултатите от редовното заседание на Съвет „Външни работи/Търговия“ на ЕС

Правителството одобри резултатите от участието на Република България в редовното формално заседание на Съвет „Външни работи/Търговия“ на Европейския съюз, проведено на 24 ноември 2025 г. в Брюксел.

В рамките на Съвета, министрите обсъдиха текущите търговски преговори на ЕС, като мнозинството от държавите членки подчертаха важността от ускоряването им и пристъпване към подписване на тези, които вече са договорени.

По отношение на търговските отношения с Китай, държавите членки като цяло посочиха необходимостта от по-строги търговски мерки и по-твърда линия спрямо китайските държавни субсидии. Бяха изразени предупреждения за риска от ескалация и бе подчертано значението на откритите пазари и запазването на стабилни икономически връзки.

