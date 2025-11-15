Теодор Цветков взе участие в благотворителен турнир по плуване за деца с физически и интелектуални увреждания

Изключително емоционално състезание се проведе днес в басейн „Мадара“ в град София.

Събитието беше посветено на деца с физически и интелектуални увреждания. Над 100 деца от цяла България взеха участие и превърнаха деня в истински празник на смелостта, надеждата и човешкия дух.

Събитието се организира от Сектор АФАС, катедра „Водни спортове“ към Национална спортна академия (НСА) „Васил Левски“.

Идеята за създаване на посланическа инициатива е на Теодор Цветков – ултраплувец и рекордьор на Гинес, Ренета Камберова – световна шампионка и олимпийска медалистка по художествена гимнастика, и Роксана Кирилова – „Мис България“ и създател на фондация „С любов към теб“. Тяхната мисия е да обединят обществото около каузата за подкрепа на децата в неравностойно положение.

Под мотото „Един отбор. Една кауза.“ се включиха още и популярният актьор Филип Буков, олимпийската шампионка по плуване Таня Богомилова, световната шампионка по борба Биляна Дудова, многократната национална шампионка и рекордьорка в гърба Екатерина Аврамова, както и Виктор Русинов – познат на зрителите от телевизионното предаване „Ергенът“.

Състезанието беше официално открито от кмета на град София Васил Терзиев и доц. д-р Кръстю Згуровски. Кметът, заедно с популярните личности, се включи активно в самото плуване и асистираше на децата в басейна. Благодарение на тяхната подкрепа, внимание и искрено окуражаване, всяко дете успя уверено да стартира и да достигне своя финал. Атмосферата беше изпълнена с емоция, топлина и истинско чувство за единство.

Приятели на събитието бяха Мандра Железница и Лаборатории Рамус. Те осигуриха подаръци за всички деца и младежи, които категорично направиха техния празник още по-незабравим и изпълнен с радост.

Организаторите и посланиците силно се надяват това да бъде добрият пример, който да вдъхнови все повече фирми и организации да се включат в предстоящите проекти и инициативи.

Нека продължим да бъдем един отбор. Една кауза. За едно по-добро бъдеще.

