Локо Сф привлече бивш играч на Ливърпул

Джордън Ибе е футболист на „Локомотив“ (София)!

Днес Джордън Ибе подписа договор с „Локомотив“ (София) до лятото на 2027 година! Ибе идва с впечатляваща визитка – 58 мача за „Ливърпул“, 92 за „Борнемут“ и общо 119 участия във „Висшата лига“ на Англия. След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в „Локомотив“!

Ръководството на „Локомотив“ (София) пожелава на Джордън Ибе много здраве, щастие и успехи с червено-черната фланелка!

