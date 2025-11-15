Таня Михайлова проведе среща за повече информираност за диабета в училищата

Началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова проведе среща с представители на Асоциация „Докосни дъгата“ – организация, която работи в подкрепа на деца и младежи с диабет тип 1.

Срещата се състоя по повод Световния ден на диабета – 14 ноември, който ежегодно се отбелязва с различни инициативи, насочени към повишаване на информираността и подкрепата за хората, живеещи с това заболяване.

„Институционалното ни отношение винаги е било в полза на ученика. Наша отговорност е да създадем условия, в които всяко дете да се чувства прието, разбрано и подкрепено“, каза Таня Михайлова.

В рамките на разговора бяха обсъдени възможностите за съвместни дейности, като провеждане на тематични срещи и събития с ученици, учители, родители, изготвяне и разпространяване на материали, които да помогнат за по-широка информираност в образователната среда.

По време на срещите родители и младежи с диабет споделиха своите ежедневни предизвикателства и подчертаха нуждата от по-голямо разбиране в обществото. „С диабета се живее. Важно е да има подкрепа, разбиране и знание. Само така ще сме адекватни в ситуациите и ще можем да гарантираме сигурност и уважение към всяко дете“, споделиха от Асоциацията.

