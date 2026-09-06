MrBit Втора лига – 8 кръг – програма
6 септември 2026 г. (неделя), 17:00 ч.
НЕСЕБЪР – РИЛСКИ СПОРТИСТ
Рефер: Геро Писков
6 септември 2026 г. (неделя), 19:00 ч.
ЯНТРА – МАРЕК
Рефер: Кристиян Тодоров
ДОБРУДЖА – БЕРОЕ
Рефер: Петър Димитров
ЕТЪР – ЦСКА II
Рефер: Георги Спасов
7 септември 2026 г. (понеделник), 17:00 ч.
СПОРТИСТ СВОГЕ – ЛОКОМОТИВ ГО
Рефер: Иво Иванов
7 септември 2026 г. (понеделник), 18:00 ч.
ФРАТРИЯ – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС
Рефер: Николай Запрянов
7 септември 2026 г. (понеделник), 19:00 ч.
ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – ЛУДОГОРЕЦ II
Рефер: Стилян Колев
СПАРТАК ПЛЕВЕН – ХЕБЪР
Рефер: Любомир Вушовски
8 септември 2026 г. (вторник), 19:00 ч.
МОНТАНА – ВИХРЕН
Рефер: Валентин Стефанов