неделя, септември 6, 2026
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Спорт

MrBit Втора лига – 8 кръг – програма

Недялко Тенев

6 септември 2026 г. (неделя), 17:00 ч.
НЕСЕБЪР – РИЛСКИ СПОРТИСТ
Рефер: Геро Писков

6 септември 2026 г. (неделя), 19:00 ч.
ЯНТРА – МАРЕК
Рефер: Кристиян Тодоров

ДОБРУДЖА – БЕРОЕ
Рефер: Петър Димитров

ЕТЪР – ЦСКА II
Рефер: Георги Спасов

7 септември 2026 г. (понеделник), 17:00 ч.
СПОРТИСТ СВОГЕ – ЛОКОМОТИВ ГО
Рефер: Иво Иванов

7 септември 2026 г. (понеделник), 18:00 ч.
ФРАТРИЯ – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС
Рефер: Николай Запрянов

7 септември 2026 г. (понеделник), 19:00 ч.
ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – ЛУДОГОРЕЦ II
Рефер: Стилян Колев

СПАРТАК ПЛЕВЕН – ХЕБЪР
Рефер: Любомир Вушовски

8 септември 2026 г. (вторник), 19:00 ч.
МОНТАНА – ВИХРЕН
Рефер: Валентин Стефанов

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