Поздрав от кмета на Смолян

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 6 септември 1885 г. Отечеството ни изживява един от най-бележитите си мигове. Актът на Съединението на Княжество България с Източна Румелия – чисто българско политическо завоевание – осъществява идеала за единна държава и отваря пътя за развитието на млада България.

То е дело на обединените усилия на целия народ, на държавниците и институциите, което показва на света непоколебимия български дух.

141 години по-късно сме длъжни да отдадем почит на българите, осъществили това мащабно събитие в нашата история, превърнало в реалност идеята за държавна цялост и повело ни по пътя към независимостта.

Днес повече от всякога се нуждаем от заветите на Съединението – не просто като исторически спомен, а като жив пример, че единствено обединени като общност можем да постигаме успехи и просперитет.

В деня, обединил България, приемете искрените ми пожелания за здраве и благоденствие!

Да пазим завета на предците си и да предаваме на следващите поколения любовта към България, уважението към историята и отговорността към бъдещето.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян