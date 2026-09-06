Плевен е домакин на Държавното първенство по спортен риболов за хора със зрителни увреждания

Държавно първенство по спортен риболов за хора със зрителни увреждания ще се проведе на 10 септември 2026 г. (четвъртък) на Риболовен комплекс „Оазис“ край село Ясен, община Плевен.

Организатор на състезанието е Спортен клуб за хора със зрителни увреждания – Плевен, с подкрепата на Община Плевен. Събитието е включено в годишния Спортен календар на Общината.

В надпреварата тази година ще се включат шест отбора с общо близо 20 състезатели. Началото на състезанието е в 9.00 часа на язовира.

Съюзът на слепите в България е създаден през 1921 г. и обединява над 11 000 български граждани с трайно увреждане на зрението. Сред най-големите и активно работещи регионални организации на Съюза е тази в Плевен. През 2006 г. група хора със зрителни увреждания, обединени от спортния дух, учредяват Сдружение с общественополезна дейност „Спортен клуб за хора със зрителни увреждания – Плевен“. Основната му цел е развитие на физическата култура и спорта и популяризирането им сред хората със зрителни проблеми.