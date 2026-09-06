„Съединението прави силата“. Този лозунг е един от онези, които приемаме като клише в днешно време. А всъщност той показва какъв е единственият начин да бъдем силни и независими във всяко отношение.

Днес отбелязваме 141 години от Съединението на България. Това е актът на фактическо обединение на Княжество България и Източна Румелия през есента на 1885 г. Акт, поставил началото на днешна България. Акт, без който върховната саможертва на българския народ да постигне Освобождението щеше да бъде безмислен.

Съединението е координирано от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК). То се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември (18 септември по нов стил) 1885 г., подкрепен от българския княз Александър I и ръководен от майор Данаил Николаев. С изключение на няколко изолирани произшествия, Съединението е осъществено почти без кръвопролития.

Нека днес сведем глава и си спомним още веднъж, че когато сме обединени, сме най-силни.

Честит празник, българи!