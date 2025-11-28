Монтана прекъсна лошата си серия

Монтана завърши наравно 0:0 в гостуването си на Локомотив (Пловдив) във втория мач от 17-ия кръг на efbet Лига.

Срещата се изигра на стадион „Локомотив“ в Пловдив от 17:30 часа днес пред празни трибуни заради наказание на „черно-белите“.

През първата част „смърфовете“ създадоха повече шансове за гол, като още в 11-ата минута Васил Симеонов направи важно двойно спасяване. Монтанчани отвърнаха с добро изпълнение на Давид Малембана на пряк свободен удар, но шутът му премина на сантиментри от целта. В 44-ата минута отново бранителят беше в центъра на вниманието, като блокира два удара на Жулиен Лами.

След паузата Монтана организира първата качествена атака, при която Илиас Илиадис центрира в наказателното поле за Филип Ежике, който свали добре към точката за изпълнение на дузпа, но там нямаше играч на гостите, който да я засече. В 59-ата минута Соломон Джеймс изчисти от голлинията след удар на Лами при първата по-сериозна опасност пред вратата на Монтана. „Сините“ отвърнаха с мощен шут на Малембана от далечно разстояние, който беше отразен от Боян Милосавлевич. В 85-ата минута появилият се минути преди това Кристофър Ачемпонг опита центриране отдясно, а топката кацна на напречната греда на вратата на пловдивчани. В добавеното време Илиас Илиадис получи топката в наказателно поле и стреля, но бранител на Локомотив блокира изпълнението му.

Въпреки че отборът увеличи поредицата си на мачове без успех, записва второ реми с Локо (Пловдив) през настоящия сезон.

В следващия кръг Монтана приема Локомотив (София). Срещата е последна за „сините“ на стадион „Огоста“ за 2025-та година. Тя е на 2-ри декември, вторник, от 15:30 часа.

