Историческо 25-часово трансформационно шоу в България: Събитие, което влиза в световната история

На 21 декември България ще бъде домакин на безпрецедентно културно и психологично събитие – първото в света 25-часово трансформационно шоу.

Форматът обединява наука, невропсихология, движение, изкуство и мощни групови практики в едно изцяло ново преживяване, което обещава да пренапише стандартите в сферата на личностното развитие.

Шоуто се води от д-р Стояна Нацева – невропсихолог, доктор по психология и световен рекордьор, известна с иновативния си подход и смелите си трансформационни проекти. Сцената ще събере повече от 20 професионални артисти от различни области, което превръща събитието в изключителна симбиоза между наука, емоция и сценично изкуство.

България кандидатства за два световни рекорда

По време на събитието ще бъдат подадени официални кандидатури към:

GUINNESS WORLD RECORDS™ – „Най-дълго трансформационно шоу – 25 часа“

WORLD BOOK OF RECORDS LONDON – „Най-интензивно шоу за личностна промяна“

Всеки от 100-те участници на живо ще бъде вписан в документите за рекордите. Това превръща събитието не просто в шоу, а в исторически акт, в който присъстващите стават съавтори на световно признание.

Звездна артистична програма

Специален гост е един от емблематичните български шоумени – Красимир Недялков, който ще представи авторския си спектакъл „Шоуто на моя живот“. На сцената ще се включат:

артисти и актьори

певци и музиканти

танцьори

художници

поети

стилисти и гримьори

манекени и визуални творци

Съчeтанието от различни жанрове и творчески направления превръща изживяването в многопластово, динамично и емоционално наситено.

Гр.София

21.12.2025 г.и 22.12.2025 г.

Най-дългото 25 часово трансформационно шоу с д-р Стояна Нацева и Академия Щастлив Живот

Специален гост:

Красимир Недялков /шоумен/ попизпълнител

Facebook

Twitter



Shares