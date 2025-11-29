Левски разгроми като гост Спартак Пл в Елитната група до 17 години



Юношите на „Левски“ до 17 години разгромиха с 12:0 като гост връстниците си от „Спартак“ (Плевен) в мач от 14-ия кръг в Елитната група в тази възраст.

Четири гола за „Левски“ отбеляза Ернан Ангелов – в 11-та, 24-та, 27-та и 33-та минути. С хеттрик двубоя завърши Андрей Нешев – в 9-та, 20-та и 42-та минути, а две попадения вкара Денис Милетиев – в 40-та и 73-та минути. По един гол добавиха Калоян Петров в 23-та, Калоян Деянски в 30-та и Никола Младенов в 80-та минути.

Воденият от треньора Стоян Димов отбор e на четвърто място във временното класиране с актив от 28 точки.

„Левски“ U17: 1. Александър Митев, 2. Мартин Гайдев, 3. Пиер Дамянов, 4. Любен Бакърджиев, 5. Калоян Петров, 6. Георги Камбитов (к) (46 – 16. Денислав Василев), 7. Ернан Ангелов (46 – 18. Томислав Петров), 8. Денис Милетиев, 9. Андрей Нешев (46 – 19. Никола Младенов), 10. Лазар Петров, 11. Калоян Деянски (46 – 17. Диан Маринов).

