Ботев Пд победи Черно море

Ботев Пловдив победи Черно море с 2:1 на стадион „Христо Ботев“ в двубой от 17-ия кръг на efbet лига.

Домакините поведоха с 2:0, но допуснаха намаляване на резултата, в заключителното време „жълто-черните“ вкараха трети гол, който не бе зачетен, но в крайна сметка резултатът остана не провемен и „канарчетата“ взеха първи успех под ръководството на Димитър Димитров-Херо.

Срещата започна активно, а домакините отбелязаха в 10-ата минута. След комбинация между Никола Илиев и Тодор Неделев, топката reaching Маскоте след центриране на Илиев, и нападателят насочи с глава в близкия ъгъл за 1:0.

Гостите от Варна имаха шанс да изравнят две минути по-късно, когато Берк Бейхан стреля технично към далечния ъгъл, но Даниел Наумов реагира и избива. Малко след това Николай Минков създаде опасност пред вратата на Черно море, но Кристиан Томов спаси. Тодор Неделев също опита удар от дистанция, който мина покрай гредата.

Черно море стигна до две добри ситуации в края на първата част. В 32-рата минута Селсо Сидни проби отляво и центрира към Давид Телеш, който засече към далечната греда, но прати топката над вратата. Малко след това Асен Чандъров организира бърза атака, подаде към Сидни, но ударът на последния премина встрани. Ситуация за евентуална игра с ръка беше прегледана, но наказателен удар не бе отсъден.

В добавеното време Чандъров отново опита удар, този път към долния десен ъгъл, но Наумов улови.

Второто полувреме започна с по-активни действия на гостите, но без реални голови положения. В 58-ата минута Черно море бе принуден да направи промяна, след като Селсо Сидни получи контузия и бе заменен от Николай Златев.

В 67-ата минута Ботев създаде напрежение след корнер. Енок Куатенг засече с глава, ударът бе блокиран, а Никола Илиев стреля при добавката, но изпрати топката встрани от целта.

В 69-ата минута Ботев удвои преднината си. Армстронг Око-Флекс проби по левия фланг и намери току-що появилия се в игра Лукас Араужо, който с прецизен удар вкара дебютното си попадение за 2:0.

Черно море намали резултата в 77-ата минута. Асен Чандъров подаде към Васил Панайотов, който се включи от пейката и с удар по земя насочи в долния ляв ъгъл за 2:1.

В първата минута на продължението Ботев Пловдив вкара за трети път топката в мрежата на Черно море. „Канарчетата“ реализираха чрез Око-Флекс, но голът не бе признат, тъй като в началото на атаката Стивън Петков игра с ръка.

