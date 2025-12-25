Левски поздрави Жоаозиньо

Днес бившият полузащитник на „Левски“ Жоаозиньо празнува своя 37-ми рожден ден.

Бразилският халф играе със синия екип в продължение на 3 години, в които записва 106 мача и вкарва 16 гола. Шампион на България (2008/09 година) и носител на Суперкупата на страната (2009 година).

Той бързо се превръща в любимец на „сините“ фенове. Притежава изключителен дрибъл, силен удар и центриране от статични положения.

През своята кариера носи още екипите на бразилския „Португеза“ и руските „Краснодар“, „Динамо“ (Москва) и „Сочи“.

ПФК „Левски“ поздравява Жоаозиньо с празника и му пожелава здраве, щастие, лични и професионални успехи.

