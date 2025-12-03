Групата на Славия за домакинството на Левски

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за дербито с Левски.

В нея се завръщат Диего Фераресо, Васил Казълджиев и Любомир Костов. Извън сметките заради лека травма е Кристиян Стоянов, а Денислав Александров продължава да се възстановява от проблем с ахилеса.

Мачът на стадион „Александър Шаламанов“ от 18-ия кръг на efbet Лига е в четвъртък, 4 декември, от 18:00 часа.

Групата на „белите“:

Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Борис Тодоров, Исак Соле, Иван Минчев, Момо Досо, Илиян Стефанов, Васил Казълджиев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш, Любомир Костов.

снимка: pfcslavia.com

