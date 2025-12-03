Община Варна отбеляза Международния ден на хората с увреждания с послание за социална чувствителност и толерантност

Зам.-кметът Снежана Апостолова увери, че Община Варна ще продължи да работи за по-добри условия за живот и интеграция на хората със специални потребности



Дирекция „Социални дейности“ при Община Варна за поредна година организира отбелязването на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Подготвена бе специална програма на сцената на Младежкия дом с вход свободен за всички желаещи да изразят своята подкрепа и солидарност към хората с различни потребности.

Присъединявам се към отбелязването на този ден с уважение и съпричастност към тези, които ежедневно, с воля и смелост, отстояват правото си на достоен живот и на лична изява. Възхищавам се, че въпреки предизвикателствата пред вас, съумявате да се отдадете на своите таланти, да разгърнете артистичните си качества, да заявите себе си, поздрави присъстващите заместник-кметът по социалните дейности в Община Варна Снежана Апостолова.

От името на кмета Благомир Коцев тя увери, че институцията ще продължи с усилията да осигурява реална подкрепа и равни възможности за пълноценен и спокоен живот на хората с увреждания. Апостолова поздрави и хората, които са се посветили на грижата и мисията за интеграция, трудова реализация и лична автономия на хората с увреждания.

Публиката имаше възможност да види и чуе изпълнения на фолклорни песни и танци на възпитаници на школите при Общински детски комплекс, както и спектакъла „Горска историйка“ – част от цикъла експериментални театрални миниатюри „Опашати истории“. Зад този проект стои Детско-юношеска театрална школа „Феникс Джуниър“, чиято мисия е чрез магията на изкуството да приобщят деца и младежи със специални образователни потребности. Тяхната цел е заедно на театралната сцена, с подкрепата на специалисти и доброволци, да препокрият своите таланти. Специално участие в програмата имаше и съставът за синхронно пеене „МиниЖестимо“ към СУ „Г. Измирлиев“ – Горна Оряховица. Извън концертната зала на Младежкия дом посетителите имаха възможност да се включат в благотворителен коледен базар в подкрепа на различни организации на хора с увреждания.

Facebook

Twitter



Shares