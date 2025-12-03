Коледният дух ви очаква в Етно кафене и музей

Една любима локация на бургазлии и гости на града грейва в светлини и ще бъде коледна точка на забавления този декември.

В двора на Етно кафене и музей през целия месец ще може да откриете екипа на остров Света Анастасия, който ще ви предложи изкушаващи деликатеси и сгряващи напитки в духа на предстоящите празници. А какво е Коледа без подаръци? Ще откриете страхотни авторски предложения на бранда „Морски знаци“ в двора на музея на улица „Славянска 96“. А за да е истински празнично, от ОП „Туризъм“- Бургас са подготвили множество арт работилнички и музикални събития през този месец.

Официалното откриване на преобразения обект, който ще се превърне в задължителна „спирка“ за малки и големи, ще бъде на 4 декември от 16:00 часа. Вокален ансамбъл „Морски бриз“ към Народно читалище „Любен Каравелов“ ще зарадва жители и гости на града с любими песни за Бургас, морето и още нещо. Те ще са по стихове на Петя Дубарова, Яна Вълчева, Пейо Пантелеев и по музика на Пламен Янев.

Елате да запалим заедно коледните светлини на най-красивата елха!

Facebook

Twitter



Shares