Голово шоу в София: Лудогорец U15 и Славия завършиха 4:4

„Орлите“ поведоха с 3:1, домакините стигнаха до пълен обрат, а Иван Пуцов донесе равенството пет минути преди края

Лудогорец U15 завърши 4:4 при гостуването си на Славия (София) в двубой от VI кръг на Елитната група.

„Орлите“ започнаха отлично и откриха резултата още във 2-ата минута. Иван Пуцов излезе очи в очи с вратаря, преодоля го и даде преднина на Лудогорец.

В 20-ата минута гостите организираха добра атака, последва центриране от фланга, а Борис Димов се разписа за 2:0.

Славия успя да върне едно попадение в 30-ата минута. След разбъркване в наказателното поле на „орлите“ топката беше избита, но последвалият удар от далечна дистанция намали резултата на 2:1.

След почивката Лудогорец отново увеличи аванса си. В 47-ата минута Ивайло Начков се разписа с хубав диагонален удар за 3:1.

Домакините обаче отговориха с три последователни попадения след удари от далечна дистанция и направиха пълен обрат за 4:3.

Пет минути преди края Иван Пуцов отбеляза втория си гол в срещата. Той беше точен с глава и оформи крайното 4:4.

„С всеки изминал мач отборът подобрява игровия си облик. След днешните допуснати голове, въпреки че бяха от далечна дистанция, е нормално да имам забележки към отборната игра в защита“, коментира старши треньорът Милен Маринов.

Следващият двубой на Лудогорец U15 е на 27 септември, когато тимът ще приеме Етър (Велико Търново) в Разград.