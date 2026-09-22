Асен Василев: За да има независима България, трябва да има независими и свободни български граждани

По повод Деня на Независимостта Василев постави акцент върху свободата и независимостта на българските граждани

Асен Василев отправи послание по повод Деня на Независимостта на България.

„За да има независима България, трябва да има независими и свободни български граждани“, заяви Василев.

С думите си той постави акцент върху връзката между независимостта на държавата и свободата на нейните граждани.

На 22 септември България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта.