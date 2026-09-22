Михаела Доцова се включи в празничното шествие за Независимостта във Велико Търново

Председателят на Народното събрание и народни представители извървяха пътя от крепостта Царевец до паметника „Майка България“

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и народни представители се включиха в традиционното празнично шествие във Велико Търново, посветено на 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Участниците извървяха разстоянието от крепостта Царевец до паметника „Майка България“, съпроводени от изпълненията на Гвардейския представителен духов оркестър и участниците в Международния фестивал на военните духови оркестри.

Към празничното шествие се присъединиха ученици от великотърновските училища, студенти, деца и родители, както и много жители и гости на старопрестолния град.

Председателят на парламента Михаела Доцова положи цветя пред паметника „Майка България“ в знак на почит по повод годишнината.

Празничната програма във Велико Търново продължава и вечерта.

В 19:30 часа Михаела Доцова ще приеме рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен I“. Председателят на Народното събрание ще произнесе и слово по повод 118 години от обявяването на Независимостта.