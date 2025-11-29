събота, ноември 29, 2025
ЦСКА гостува на „Коритото“

Спартак Варна посреща ЦСКА в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига, който ще се проведе днес от 17:30 часа на стадион „Спартак“.

Главен съдия а Венцислав Митрев, а ВАР рефер Валентин Железов. Срещата може да проследите на живо в ефира на Диема спорт и Дарик радио.

Домакините заемат 12-о място във временното класиране с 17 точки и влизат в срещата след три поредни мача без успех. След пораженията от Добруджа и Септември София, тимът на Гьоко Хаджиевски записа равенство 0:0 срещу Берое, в което запази първа „суха“ мрежа от осем официални срещи насам. За предстоящия мач Спартак няма да може да разчита на наказания защитник Матео Юрич Петрашило, а очакванията са Иван Алексиев да започне като титуляр. Цветослав Маринов, който остана на пейката в предишния кръг, има шанс да се завърне сред стартовите 11.

ЦСКА пристига във Варна в много добра форма. Отборът под ръководството на Христо Янев е в серия от пет поредни победи в първенството и общо девет двубоя без загуба във всички турнири. С 25 спечелени точки столичният тим заема шеста позиция и се намира на малка дистанция от местата в топ 3. Единственият отсъстващ за гостите е наказаният Адриан Лапеня, който получи пети жълт картон. На негово място се очаква да започне Теодор Иванов, като не е изключено той да носи и капитанската лента. Давид Пастор се завръща след изтърпяно наказание, а през седмицата младият талант Петко Панайотов подписа нов договор до 2029 година.

В първия мач между двата тима през текущия сезон двубоят завърши 1:1 на Националния стадион „Васил Левски“. Миналата година ЦСКА записа две победи във Варна, но в един от трите си мачa като гост загуби с 0:3.

ЕКИПИТЕ
СПАРТАК ВАРНА: Сини фланелки, бели гащета, сини чорапи
ЦСКА: Червени фланелки, червени гащета, червени чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билетите за мача са в продажба онлайн ТУК. Те могат да бъдат закупени и на касите на стадион „Спартак“ във Варна.

Нормален билет е с цена 15 лева, Трибуна „Соколъ“ – 15 лева, ВИП сектор 30 лева, пенсионери 5 лева, ученици до 18 години влизат безплатно на стадиона.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

26.07.2025 ЦСКА – Спартак Варна 1:1
13.05.2025 ЦСКА – Спартак Варна 5:0
26.04.2025 Спартак Варна – ЦСКА 0:1
15.12.2024 Спартак Варна – ЦСКА 2:3 (Купа на България)
03.12.2024 Спартак Варна – ЦСКА 3:0
03.08.2024 Спартак Варна – ЦСКА 3:0
18.03.2023 ЦСКА – Спартак Варна 1:0
03.09.2022 Спартак Варна – ЦСКА 0:1

