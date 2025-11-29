събота, ноември 29, 2025
Община Бургас отбелязва 1 декември – Световен ден за борба със СПИН

За поредна година Община Бургас отбелязва 1 декември – Световен ден за борба със СПИН.

В тази връзка ще се извърши  доброволно, безплатно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ с бърз тест в мобилна лаборатория от екип на Регионална здравна инспекция-Бургас на 01.12.2025 год. /понеделник/  от 11:00 часа до 13:00 часа на Часовника. 
Екипи от доброволци на БМЧК ще предоставят здравно-информационни материали и предпазни средства.
Чрез тези дейности се цели повишаване информираността на младите хора и хората в повишен риск относно начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН и други сексуално предавани инфекции.
Организатори на кампанията са  дирекция „Здравеопазване, превенции и социални дейности“, Община Бургас и Регионална здравна инспекция-Бургас.
На 1 декември призоваваме всички в 21.00 часа да запалят свещ на прозореца на своя дом. Нека този акт е израз на съпричастност и солидарност към засегнатите от ХИВ/СПИН. 
Да се обединим и да станем част от световната съпричастност към скръбта на близките на засегнатите от ХИВ/СПИН! 
Да отправим послание до цялото общество за толерантност и уважение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН!

