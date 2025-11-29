събота, ноември 29, 2025
Радев: Докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори

Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация.

Това заяви пред журналисти в Ботевград президентът Румен Радев.

По думите на държавния глава оттеглянето на проекта за бюджет за следващата година, срещу който имаше протести, е гражданска победа, но българското общество не бива да се заблуждава. „Докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни „Фалкони“, бизнесът ще продължава да бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница“, посочи Румен Радев и отбеляза, че бюджетът на управляващите за 2026 г. е  „предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с на практика антиевропейско управление“.

Държавният глава припомни думите на Петко Славейков, че „Всяко нещо, което е направено за народа без народа, не е праведно, не е законно“. „Депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ“, добави президентът.

