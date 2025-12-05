Черно море приема ЦСКА в мач от 19-ия кръг на efbet Лига.

Двубоят, който е последен от първенството за 2025 година, ще се играе на стадион “Тича” от 17:30 часа тази събота, 6 декември. Цената на билетите за срещата е 15 лева и се продават онлайн в мрежата на Ивентим. Те ще могат да бъдат закупени и в деня на мача от касите на стадиона, които ще отворят в 14 часа.

Припомняме на всички фенове, които ще водят със себе си малолетно лице, че трябва да носят попълнена декларация в два екземпляра, съгласно изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ). Документът трябва да бъде попълнен коректно и да се предостави на охранителните органи на входа на стадиона.

ВАЖНО! Едно пълнолетно лице, с една декларация, може да бъде придружител на не повече от три деца.

Привържениците и на двата отбора могат да се сдобият с декларацията на касите на стадион “Тича и от официалния сайт на ПФК Черно море.

Поради мерки за сигурност, ул. “Никола Вапцаров” ще бъде затворена за автомобили от 14:30 часа в събота (6 декември).

Facebook

Twitter



Shares