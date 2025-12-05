Павела Митова: Венко Сабрутев се активира!

Вот на недоверие.

Венко Сабрутев се активира.

Получава химикалка, тежка от отговорност, лъскава от партийни мечти.

Неговият подпис е важен.

Съществуването му… има смисъл.

Поне днес.

Той поставя химикалката върху листа.

Трепереща ръка (както обикновено).

Венко е наясно със собствените си дефицити.

И точно затова… усилията са героични.

Неимоверни.

Ръката рисува линии, които уж са букви.

Изписва „ВЕНКО“… или поне нещо близко „ВЕНО“.

Проверява.

Веждата се надига, нещо липсва.

Букви!

Изчезнали.

Вероятно поели по-добър път.

Следва втори опит.

Драматичен.

Пот на челото, демократична.

И накрая- УСПЯВА!

Аплодисменти.

Партията е горда.

Държавата- също вероятно.

А химикалката?

Тя преживя всичко.

Изписа бъдеще, въпреки настоящето.

Тя е истинският герой на деня:

непоколебима, смела,

и единствената, която знае колко трудно е да се работи с Венко.

Facebook

Twitter



Shares