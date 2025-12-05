АПС: Очакваме вотът на недоверие да успее

Очакваме, че вотът на недоверие ще успее, защото са достатъчно основанията, заяви Хайри Садъков, председател на Парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ в кулоарите на парламента.

Цялата ни парламентарна група се подписа като съвносители на вота на недоверие към правителството, посочи още той. Убедени сме, че това е правилният ход, имайки предвид и националното покритие на протестите в България срещу политиката на правителството, добави Садъков.

Затова сме съвносители на вота на недоверие и в зала всички 15 души от парламентарната група ще гласуват „за“, посочи още той.

Дори да не успее вотът, духът е пуснат от бутилката и път назад трудно може да има, посочи депутатът от АПС д-р Хасан Адемов. Според него въпросът не е дали ще падне правителството, а кога.

По повод намерението на управляващите бюджетът на държавата да се приеме до Нова година Адемов посочи, че първо трябва да се върнем и да споменем какво казаха управляващите – този бюджет е единственият възможен. Оказа се, че единственият бюджет има алтернатива, допълни той. Твърдяха още, че нов бюджет може да бъде приет до март, сега се оказва, че идеята е до Нова година, каза още Адемов.

По думите му, за да се случи, трябва да се извърви цялата процедура по приемането на бюджета за следващата година – заседания на надзорните съвети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националния осигурителен институт (НОИ), след това официално заседание на тристранния съвет, в Министерски съвет и след това в Народното събрание. Ако се случи, ще бъде успех за управляващите, но ще бъде против вота на протестиращите, каза още Адемов и допълни, че протестният вот иска друго – оставката на правителството.

Адемов обясни още, че българските граждани най-често протестират като им се бръкне в джоба. Според него понеже предложеният досега бюджет бъркаше дълбоко в джоба на българските граждани, се появи тази протестна вълна. Според депутата управляващите трябва да чуят гласа на протестиращите.

