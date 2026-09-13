Черно море II обърна Аксаково и записа победа в Североизточната Трета лига

Два гола на Кристиан Михайлов и попадение на Емил Йорданов донесоха успеха с 3:1 на „моряците“

Дублиращият отбор на Черно море постигна победа с 3:1 срещу Аксаково в двубой от петия кръг на Североизточната Трета лига.

Срещата се игра на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост, а възпитаниците на Мартин Христов трябваше да правят обрат, след като още в първата минута автогол даде преднина на гостите.

Варненци обаче успяха да реагират и да обърнат развоя на мача. Кристиан Михайлов се превърна в герой за „моряците“, отбелязвайки две попадения, а Емил Йорданов добави още един гол за крайното 3:1.

В следващия кръг Черно море II гостува на Олимпик Варна. Двубоят е насрочен за 19 септември от 17:00 часа.

Състав на Черно море II: Антоан Манасиев, Димитър Кичуков, Георги Венциславов, Мартин Пенчев, Емануил Няголов, Николай Костадинов, Мартин Банев, Стефан Монев, Йордан Тодоров, Кристиан Михайлов, Евгений Русланович.

Резерви: Димитър Георгиев, Николай Миленков, Боян Русинов, Емил Йорданов, Николай Илиев, Симеон Желязков, Георги Цанков, Теодор Костадинов, Росен Диманов.