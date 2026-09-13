Фестивалът „Багри на етносите“ събра традиции, музика и кулинария в село Просена

Четвъртото издание на празника обедини жители, гости и самодейци около богатството на българския фолклор и етническото многообразие

Площадът на село Просена се превърна в сцена на традиционното българско изкуство по време на четвъртото издание на фолклорния фестивал „Багри на етносите“. Празникът събра жители, гости и самодейци с общата цел да съхранят и предадат на следващите поколения родовата памет и културното наследство.

Фестивалът беше официално открит от кмета на община Русе Пенчо Милков, кмета на Просена Радостина Давидова и заместник-кмета на Русе Димитър Недев.

В приветствието си Пенчо Милков подчерта значението на културното многообразие и необходимостта традициите да бъдат съхранявани живи.

„Фолклорът е жив, когато има кой да пее песните, да облича носиите, да пази рецептите и да предава знанието на децата“, заяви Милков. По думите му подобни събития показват, че различията не разделят хората, когато са обединени от уважението към традициите.

Кметът на Просена Радостина Давидова благодари на участниците, организаторите от Народно читалище „Максим Горки – 1928“ и Фондация „Русе – град на свободния дух“ за подкрепата при утвърждаването на фестивала.

Началото на празничната програма поставиха „Топ тъпанджиите на Русе“ с ръководител Теодор Костакев. Последваха изпълнения на фолклорни състави и индивидуални изпълнители от страната. Част от програмата беше и ревю на автентични народни носии от личните колекции на Теодора Младенова и Величка Бистрашка.

За първи път фестивалът включи три специални конкурса – за най-красива народна носия, традиционни ястия и детска рисунка на тема „Багрите на моя етнос“.

Кулинарните традиции също намериха място в празника. Майстор готвач приготви традиционна пилешка супа по тайна местна рецепта, с която бяха почерпени участниците и посетителите.

Фестивалът „Багри на етносите“ се организира от Народно читалище „Максим Горки – 1928“ и Кметство Просена с финансовата подкрепа на Фондация „Русе – град на свободния дух“.