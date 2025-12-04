Ботев Вр победи Спартак Вн

Ботев Враца победи Спартак Варна с 2:0 в среща от 18-ия кръг на efbet Лига, изиграна на стадион „Христо Ботев“.

Домакините бяха по-добрия отбор и логично стигнаха до трите точки. В 76-ата минута се разписа Хосе Гайегос, а точка на спора сложи Антоан Стоянов дълбоко в добавеното време. Малко след пъвия гол Ботев остана с човек по-малко след червен картон на вратаря Димитър Евтимов, но това не оказа влияние.

Срещата започна с активност от страна на домакините. Още във втората минута Максим Ковальов спаси удар на Илия Юруков. В последвалите минути Ботев Враца продължи да създава положения, като Мартин Петков и Борислав Цонев пробваха изстрели, но без резултат. В 27-ата минута Ковальов се намеси отново след удар на Петков.

До края на първата част врачани стигнаха до още две възможности, включително опасен удар с глава на Даниел Генов, който затрудни вратаря на гостите. Спартак Варна опита да отговори в последните минути на полувремето, но не успя да създаде чисто голово положение.

Втората част започна при по-ниско темпо. В 60-ата минута Ромееш Ивей отправи удар, спасен от Ковальов, а секунди по-късно контраатака на Спартак завърши с неточен изстрел на Шанде. Ботев Враца постепенно засили натиска и в 66-ата минута Цонев стреля над вратата след лошо изчистване в защитата на гостите.

Домакините откриха резултата в 76-ата минута. Владислав Найденов центрира отдясно, топката бе отклонена от Ангел Грънчов, а Хосе Гайегос овладя и с удар с левия крак реализира за 1:0.

Три минути по-късно Ботев Враца остана в намален състав. Вратарят Димитър Евтимов излезе да пресече подаване към Георг Стояновски, но закъсня и наруши правилата. Реферът Мартин Марков показа директен червен картон. Отсъденият пряк свободен удар беше изпълнен от Стояновски, но резервният страж Любомир Василев се намеси успешно.

В 85-ата минута срещата беше прекъсната временно заради запалени димки на трибуните, след което играта бе подновена.

Гостите опитаха да изравнят, но вместо това Ботев Враца сложи точка на спора в 11-ата минута на продължението. Друга от резервите на Тодор Симов Антоан Стоянов влезе в наказателното поле и отбеляза второто попадение в срещата.

