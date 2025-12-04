Славия приземи Левски

„Левски“ записа трета загуба от началото на сезона в Първа лига.

„Сините“ отстъпиха с 0:2 при гостуването на „Славия“ на стадион „Александър Шаламанов“ в „Овча Купел“. Тимът определено не изигра един от добрите си мачове и въпреки че прекара почти целия двубой в половината на „белите“ в крайна сметка отстъпи.

„Левски“ започна с много промени спрямо двубоя със „Септември“. Въпреки това „сините“ наложиха обичайния натиск над съперника още от първата минута. „Левски“ натисна добре и създаде няколко опасни ситуации пред вратата на „Славия“. Първата наистина хубава обаче дойде в 15-ата минута, когато Рилдо намери Фабио Лима отляво, а ударът му бе избит с мъка в корнер. След изпълнението му Рилдо намери Асен Митков извън наказателното поле, а той от въздуха отправи страхотен удар, но Нтумба изби топката в корнер. В 18-ата минута Рупанов бе изведен зад защитата, но и изпреварен от стража на „белите“.

В 21-ата минута обаче Митков се засуети и сбърка една топка в центъра на терена, след което се стигна до атака на „Славия“, а Исак Соле я завърши с голов удар – 1:0. В ситуацията останаха съмнения за нарушение срещу младежкия национал, но ВАР така и не преразгледа ситуацията. В ответната атака буквално Марин Петков имаше добър шанс да изравни. Камдем центрира в наказателното поле, където Рупанов свали към Марин, но ударът му мина над вратата.

В 27-ата минута „Славия“ вкара втори гол при едва второто си добро положение в мача. Иван Минчев намери Гермуш, който комбинира с Емил Стоев, а той насочи топката във вратата. Там Серафимов в опита си да я изчисти си отбеляза автогол за 2:0.

В 29-ата минута Серафимов пробва да изкупи вината си, като се извиси след корнер и стреля опасно с глава, но Нтумба бе на място и улови. В 35-ата минута стражът на „белите“ спаси и удар на Марин Петков, който бе много опасен. В 41-ата минута Макун завърши многоходова атака със силен удар от дистанция, който мина покрай вратата.

На почивката в състава на „сините“ нямаше промени. Първата добра ситуация за „Левски“ дойде в 52-ата минута, когато Камдем взе една топка на скорост в наказателното поле и стреля, но Левин Нтумба успя с мъка да спаси. „Левски“ продължи да атакува почти непрекъснато, но трудно стигаше до ситуации. В 64-ата минута Сангаре отправи далечен удар, но твърде лек, за да затрудни Нтумба.

В 83-ата минута Майкон стреля опасно с десния крак, но вратарят на „Славия“ спаси. В 87-ата минута Сангаре стреля много опасно, но Нтумба отново спаси. В 90а-ата минута и Ради Кирилов стреля опасно, но покрай гредата. В 93-ата минута Евертон Бала на празна врата не успя да засече подаване на Рупанов.

Така в крайна сметка „Левски“ не успя да стигне поне до точка в двубоя и записа третата си загуба от началото на шампионата.

