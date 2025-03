Една Америка по волята на Тръмп

В съвременния политически речник много често се използва понятието „дълбока държава“. Тя кого включва обаче? Кои са членовете на „дълбоката държава“? По определение това са хора, които имат силно влияние върху политиката на държавата, но не са избираеми; така както и свръхбогатите, които задкулисно лобират за своите интереси.

Тази статия за Тръмп и неговата администрация дава богата храна за тези, които размишляват върху „дълбоката държава“ на САЩ. Като жокери ще подскажа два факта от американската действителност – Съветът за национална сигурност (NSC) на САЩ е получил прозвището „символ на „дълбоката държава“ и второ – в 18-членния Кабинет на Тръмп 14 са милиардери! Изкушавам се да добавя и трети факт – в момента Мъск го наричат „диетолог на затлъстялата бюрокрация“. Така сме превели квалификацията, която във френския текст е „dégraisseur de mammouth“, Буквално „мамутен обезтлъстител“.

Юрий Борисов

Как правителственият апарат да се обвърже тотално с проектите на президента? Извлякъл поуки от спънките в предишния си мандат, Доналд Тръмп назначи на ключови постове свои приближени без опит, а явните и неформалните съветници постави в състояние на конкуренция. Възможно е този смущаващ подход да покаже твърде бързо своята несъстоятелност.

Президентът Тръмп говори на съвместна сесия на Конгреса в Капитолия, Вашингтон, вторник, 4 март 2025.

Сн. АP

Заппореден път изявленията на Доналд Тръмп относно Гренландия, Панама и Канада извадиха наяве неговия търговски подход към съюзите, включително трансатлантическите. Бившият му съветник по въпросите на националната сигурност генерал Хърбърт Реймънд Макмастър го заяви без заобикалки на 8 януари т.г. пред Съвета за международни връзки: г-н Тръмп разглежда Европейския съюз „главно като икономически конкурент“ (1).

Тази визия не предполага спазване на дипломатическите обноски. За това свидетелстват необичайната командировка до Гренландия на сина на Тръмп – Доналд младши, приет там от фигуранти, нахлупили шапки с инициалите MAGA („Да направим Америка отново велика“) и вероятно събрани с обещание за топъл обяд, както и изпращането в Израел, ден след встъпването му в длъжност, на стария му съучастник Стивън Виткоф – магнат по недвижимите имоти, без опит в международната дейност, за да надзирава прекратяването на огъня между Тел-Авив и „Хамас“.

Първите назначения в неговия кабинет, изглежда, се вписват в същата логика за разрив, която дава предимство на фигури, съответстващи на неговата персона, в разрез с обичайните очаквания и независимо от липсата на опит в управлението – включително в областта на международните отношения. За разлика от първия мандат на Тръмп, когато няколко негови избраници бяха отхвърлени от Конгреса, процесът на утвърждаване този път протече без задръжки, като сенаторите одобриха почти единодушно всички кандидати.

Един детайл привлече вниманието във връзка с Гренландия и Панама: президентът на САЩ оправда намеренията си да издигне митнически бариери с повелите на „националната сигурност“. Този аргумент не за първи път се използва в контекст, свързан повече с външната търговия, отколкото с отбраната. Още през 2017 г. Тръмп, впоследствие и Байдън, си послужиха с него, за да оправдаят протекционистичен обрат в американската икономика, позовавайки се на слабо използвана клауза от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) – предшественик на Световната търговска организация (СТО). Тази клауза разрешава на държава членка да взема „всякакви мерки, смятани за необходими за защита на основните интереси на собствената ѝ сигурност“. Този рядък случай на приемственост между двете администрации и заобикаляне на принципите на свободната търговия е придружен и от блокиране на органа за уреждане на споровете в СТО. От 2019 г. досега Вашингтон възпрепятства назначаването на нови съдии в неговата апелативна инстанция.

Изразът „национална сигурност“ – стълб на американския политически дискурс, се появява веднага след Втората световна война, а се използва на практика по време на войната във Виетнам. Зад това понятие, различно от вътрешната сигурност (homeland security), която е само част от него, се очертава експанзивната роля на САЩ в световния ред. В името на същото се оформят главните инстанции за програмиране на външната и отбранителната политика, между които централна функция се възлага на Съвета по национална сигурност (NSC).

Създаден в началото на Студената война и включен в акта за учредяване на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), Съветът за национална сигурност е пряко подчинен на Белия дом. Неговите юридически очертания са твърда мъгляви: представлява нещо като министерски съвет в редуциран състав; честотата на заседанията му варира през различните периоди, с участието на президента, вицепрезидента, някои членове на кабинета (правителството), началниците на Генералния щаб и на видовете армии и директора на разузнаването.

„Черната кутия“ на външната политика

На практика Съветът за национална сигурност функционира в състав от стотина сътрудници, разпределени на географски и тематичен принцип, които отговарят за координацията между държавните агенции. Неговият ръководител – съветникът по националната сигурност, заема стратегическа, макар и неясно дефинирана роля. Той често се определя като представител на президента по международните въпроси. Такива бяха Хенри Кисинджър при Никсън, Збигнев Бжежински при Картър, Джейк Съливан при Байдън.

Профилът на съветника по националната сигурност предопределя и насоките за действие на администрацията. Смяната на титулярите през първия мандат на Тръмп – Майкъл Флин, Х.Р. Макмастър, Джон Болтън, Робърт О’Браян, бе показателна за съществуването на известно колебание между прагматизма и афиширания интервенционизъм, между чувството за атлантическа принадлежност и пренасочването към тихоокеанската зона. Замяната на Джейк Съливан – титуляр на тази длъжност при администрацията на Байдън, с избрания от Тръмп Майкъл Уолц – бивш полковник от Националната гвардия, е сигнал за втвърдяване на курса, противно на изолационистките излитания на кандидата Тръмп.

Избраник от щата Флорида в Камарата на представителите, където председателства групата за приятелство с Индия, Уолц бе начело на сектора „Африка“ на Съвета за национална сигурност в първата администрация на Тръмп. Впоследствие си спечели реномето на „независим“ републиканец, дистанциран от MAGA, който призна победата на Байдън през 2020 г. и гласува за оказване на военна помощ на Украйна, за разлика от вицепрезидента Джеймс Дейвид Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

Институцията Съвет за национална сигурност (NSC), за която се знае малко, включително и в САЩ, изпълнява ролята на „черна кутия“ в американската външна политика. Значението ѝ търпи промени с течение на времето, в зависимост от темперамента на съответния президент и естеството на неговото взаимодействие с администрацията. Джон Кенеди (1961-1963) предпочиташе да се обляга на комитети ad hoc, съставени от доверени хора. При Никсън (1969-1974) Съветът придоби първостепенна роля под всемогъщото ръководство на Кисинджър. Превръщайки Белия дом в основен център на външната политика, той пое личен контрол върху най-чувствителните теми, започвайки първо тайни преговори за сближаване с Китай.

Ролята на NSC нарасна значително след атентатите от 11 септември 2001 г., когато се превърна в нещо като постоянен военен съвет. По подобие на напреженията във Франция между президентския кабинет и Ке д’Орсе (френското външно министерство – бел. ред.), всяка експанзия на NSC предизвиква търкания, най-вече в Държавния департамент, но също и в Пентагона, чиито ръководни кадри, особено при президентството на Барак Обама (2009-2017), го упрекват, че се намесва във военните операции.

Смята се, че личният състав на Съвета е част от „каймака“ на Капитолия, а членовете му се подбират сред сътрудниците на Конгреса и големите федерални агенции (Държавния департамент, Пентагона, финансовото министерство). От по-малко от 50 души по времето на Джордж У. Буш (2001-2009), числеността му нарасна до 350 служители през мандатите на Обама и Байдън. Неговият екип, символ на това, което някои наричат постоянно правителство или „дълбока държава“, обикновено преминава безконфликтно от един към друг президент. Разполагащ с незначителен спрямо упражняваното влияние бюджет (15-тина милиона долара), NSC се оказва основна цел за лобистките усилия, особено от страна на чуждестранни делегации, на които той предлага далеч по-пряк достъп до каналите за взимане на решения, отколкото федералните агенции.

Президентите изпитват понякога недоверие към институцията, като я упрекват, че не зачита политическите реалности и не осъзнава ограниченията, с които се сблъскват носителите на властта. Нерядко се наблюдават и изтичания на информация: президентът Линдън Джонсън (1963-1969) избягваше, доколкото е възможно, заседанията на Съвета за национална сигурност, наричаше го „пробита структура“. Тръмп сам понесе последствията от това: през 2019 г. двама служители на Съвета, близнаци с украински корен, позволиха в пресата да изтече съдържанието на телефонния му разговор с украинския президент Володимир Зеленски, когато той настоя за разследване срещу Хънтър Байдън, синa на предшественика му. Случаят предизвика първата процедура за импийчмънт срещу Тръмп, при която бивши членове на NSC свидетелстваха срещу него.

В навечерието на встъпването си в длъжност Уолц съобщи за отстраняването от NSC на всички служители от кариерата, общо над 150 души, повечето от които командировани от други агенции за срок от една или две години. С това се цели да се гарантира „тотално съпричастие“ към програмата на новия президент (2). Демократите изразиха опасенията си, че тази чистка може да лиши институцията от голяма част от експертите ѝ. На практика новият екип се оказва подбран по идеологически критерии, доминиран е от ветерани от първата администрация на Тръмп и сътрудници, произхождащи от републиканските среди на Конгреса. За разлика от министерските назначения и посланиците, членовете на NSC не подлежат на утвърждаване от парламента.

Кадрите на NSC трябва да си сътрудничат с цяла бригада от съветници и специални пратеници, назначени от Тръмп и пряко свързани с Овалния кабинет. Последните разполагат със собствени пълномощия и отговарят за поддържане на президентската линия в различните стратегически зони. По въпросите на Близкия изток например съставът е особено надежден – включва Стивън Виткоф и Масад Булос, с ливански корени, зет на дъщерята на Тръмп Тифани и назначен за личен президентски съветник по близкоизточните въпроси. Към тези двама приближени се включва и Майк Хъкаби, баптистки пастор и бивш губернатор на Арканзас, водеща фигура на евангелистката десница, назначен за посланик на САЩ в Израел.

Що се отнася до службите на NSC за Източна Азия и по въпросите на технологиите, поверени съответно на Иван Канапати и Дейвид Фейт – горещи поддръжници на антикитайския неоконсерватизъм, те ще трябва да съжителстват с неизбежния Илон Мъск – съдиректор на новия Департамент по правителствена ефективност (DOGE) и поддържащ солидни бизнес връзки с Китай.

По този начин Тръмп възнамерява решително да удвои, дори да утрои полето на действие във външната политика. Десетина представители на президентството бяха назначени в службите за Латинска Америка, Африка, Обединеното кралство, Русия и Украйна. Тези назначения също разполагат с предимството да не бъдат утвърждавани от Сената. Някои от тях са символични, например на актьорите Силвестър Сталоун, Джон Войт и Мел Гибсън, посочени за специални посланици в Холивуд. Други обаче могат да заемат и по-предни позиции, като Джаред Кушнер, зет на президента, който при предишния му мандат бе включен във важни дела: предоговаряне на Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA) и Авраамовите споразумения, въпреки протестите на дипломати от кариерата (3).

Уолц съобщи също, че администрацията на Тръмп ще прилага отново указа от 2020 г,. улесняващ уволненията на федерални служители. Това е дамоклев меч над главите на съответните лица, но и сигнал за международните партньори (Китай, Европейския съюз, НАТО), че предстои привеждане на американския държавен апарат в съответствие със стратегията на Тръмп.

Този президентски натиск показва, че Белият дом е решен да си набави необходимите средства, за да реализира амбициите си. Засега не е предизвикал съпротива, по причина че методът на Тръмп, изпитан през първия му мандат, укрепи икономическото и военното въздействие на САЩ върху останалия свят, на първо място върху старите европейски и японски съюзници.

Наличието на подобна разнородна сглобка обаче – кабинет, включващ 14 милиардери без политически опит – неизменно навежда на прецедента с Никсън. Начинът, по който сегашният президент упражнява властта, действително напомня за разнопосочния подход на републиканския му предшественик, специалист по подмолни хватки. И двамата изградиха обкръжения от хора, произхождащи най-често от сфери извън политиката. Прекрасно свидетелство е назначаването на Илон Мъск, голям дарител през последната кампания на Тръмп (288 милиона долара), за „диетолог на затлъстялата бюрокрация“. Чистките на федерални служители, извършвани от DOGE, са съпоставими с втория мандат на Никсън, който през 1973 г., в деня след избирането си, поиска оставката на 2000 висши служители. В обстановка на вътрешнополитическа неустойчивост самоличното му управление – както и подценяването на връзките със Стария континент, за сметка на почти изключителното внимание към Москва и Пекин – в края на краищата го изолира на международната сцена. Парализирана от дефицитите, завещани от неговите предшественици, политическата му войнственост, граничеща с параноя, го остави беззащитен срещу разкритията на „Уотъргейт“.

Доналд Тръмп не е имунизиран срещу съдба, сходна с тази на Никсън. Многобройни са огнищата на нестабилност, по-специално в геополитическата област: възможното прекратяване на санкциите срещу Русия или ръстът на потреблението в Китай биха могли да възстановят условията на световния стопански обмен във вреда на САЩ. В допълнение към това е възможно да възникне и непредвидено събитие – ескалация в Израел или Тайван, което да принуди Вашингтон да се намеси… Или, напротив, да се оттегли. Въпреки изразената си способност за двувалентна реакция и често противоречиви анонси, Тръмп не може до безкрай да играе на всички фронтове.

Стабилността е основно предизвикателство за неговата администрация. По време на първия си мандат Тръмп смени четирима съветници по националната сигурност, още толкова началници на Генералния щаб, петима директори по комуникацията и извърши 14 промени в своя кабинет. Подобно текучество не е отбелязвано при никой от предшествениците му.

Мартин Барни

* Социолог

Превод: Станимир Делчев

