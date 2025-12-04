Край Варна ще се проведе 54-ото издание на състезанието по спортно ориентиране за Купа „8 декември“

54-ото издание на състезанието по спортно ориентиране за Купа „8 декември“ ще се състои на 6 декември (събота), в района на спортна база „Академик“ край Варна.

Заявки за участие за купата по спортно ориентиране са подали над 100 състезатели от 6 клуба в страната. Играчите ще бъдат разделени в 24 възрастови групи на двете направления от 10 до 75 години, като най-дългата дистанция за преодоляване е 5,6 км.

Началото на надпреварата ще бъде дадено в 11:30 ч., като стартът за мъже и жени ще бъде в два различни коридора с три клетки за изчакване, а контролните знаци ще са тип триъгълна призма на стойка.

Главен съдия и технически ръководител на надпреварата е Димитър Календжиев, а награждаването на победителите е предвидено за 13:30 ч.

Организатор на събитието е спортен клуб по ориентиране „Академик“, със съдействието на Община Варна и Българска федерация по ориентиране.

Facebook

Twitter



Shares