Зоопарк Стара Загора и DECATHLON организират спортно събитие за деца „Избирам да спортувам“

Участниците ще бъдат разпределени в три възрастови групи: 3-5 години, 6-9 години и 10-12 години

Зоопарк Стара Загора и DECATHLON канят децата на специално спортно приключение под надслов „Избирам да спортувам“. Инициативата ще се проведе на 3 октомври (събота) от 10.00 ч. в Зоопарк Стара Загора и е насочена към деца на възраст от 3 до 12 години. Спортното събитие се провежда по повод празника на Стара Загора – 5 октомври, като част от инициативите, посветени на празничния ден.

Събитието има за цел да насърчи децата към повече движение и активен начин на живот, като им даде възможност да се забавляват и да опитат различни спортни активности в приятна атмосфера сред природата. В рамките на инициативата малките участници ще могат да се включат в разнообразни спортни предизвикателства и забавни игри – щафета, стрелба с лък, баскетбол, мини футбол и игри с торбички.

„Искаме да покажем на децата, че спортът може да бъде забавен, интересен и истинско приключение. В Зоопарка имаме прекрасната възможност да съчетаем движението с времето сред природата, а с подкрепата на DECATHLON сме подготвили разнообразни активности, в които всяко дете може да намери нещо за себе си“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

За да бъдат заниманията съобразени с възрастта и възможностите на децата, участниците ще бъдат разпределени в три възрастови групи: 3-5 години, 6-9 години

10-12 години.

Родителите, които желаят децата им да се включат в спортното събитие, могат да направят предварително записване на телефон 0896 402 421 – Хубавена Бинева. При записването е необходимо да бъдат посочени трите имена на детето и неговата възраст.

Зоопарк Стара Загора и DECATHLON канят семействата да се присъединят към инициативата и да прекарат една активна и забавна съботна сутрин, изпълнена с движение, игри и спорт.