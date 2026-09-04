Заместник-кметът Полина Иванова връчи част от наградите на призьорите от Деветия международен футболен турнир за деца до 14 години „VIVACOM CUP“

Заместник-кметът и изпълняващ функциите на Кмет на Община Разград Полина Иванова връчи две от наградите на официалната церемония, с която завърши Деветият международен футболен турнир за деца до 14 години „VIVACOM CUP“.

В надпреварата, организирана от ПФК“Лудогорец 1945“, участваха 6 отбора от държави от Балканския полуостров. Турнирът продължи 3 дни, победителят бе излъчен след срещи всеки срещу всеки. На първо място се класира отборът на ПАОК-Гърция, на второ – Войводина – Нови Сад, Сърбия, на трето – ПФК“Лудогорец 1945“. Тимът от Сърбия получи и специалната награда на техническия спонсор „Геострой“АД и д-р инж. Владимир Вутов за Феърплей. Връчи им я заместник-кметът Полина Иванова. Тя връчи и една от индивидуалните награди – за най-добър нападател – на Милан Груич от „Войводина“-Нови Сад, Сърбия. Ето и останалите носители на индивидуални отличия: голмайстор на турнира – Лионакис от ПАОК-Гърция, най-добър вратар – Папасланис от ПАОК-Гърция, най-добър защитник – Давид Дучев от „Лудогорец“, най-добър халф – Давид Падуре от ФКСБ-Румъния.

Сред официалните лица, които връчиха награди, бяха: изпълнителният директор на ПФК“Лудогорец“ Ангел Петричев, техническият директор на „Лудогорец“ Козмин Моци, директорът на Академия Лудогорец Радослав Комитов, председателят на Областния съвет на БФС Динчер Къров, Станислав Стефанов от „Vivacom“.

Генерален спонсор на турнира за деца, родени през 2013 г., е „VIVACOM“, технически спонсор – „Геострой“АД и д-р инж. Владимир Вутов, турнирът се провежда с подкрепата на БФС, „Аква белла“ и „Михалково“.