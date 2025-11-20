Заради ремонт, временно се затваря мостът между Крайречен булевард и комплексите „Васил Левски“ и „Възраждане“

На 20 и 21 ноември временно пешеходният мост, свързващ Крайречния булевард с кварталите „Васил Левски“ и „Възраждане“, ще бъде затворен за извършване на ремонтни дейности.

Мярката е с цел предотвратяване на инциденти с пешеходци, докато техниката работи по обекта. По време на ремонтните дейности гражданите могат да използват моста, който се намира само на 50 метра до търговския комплекс XOPark.

Ремонтът включва полагане на изцяло нова настилка, изграждане на система за отводняване, монтаж на нови парапетни пана и поставяне на ново осветление.

Съоръжението е ключова връзка за пешеходци и ученици от околните училища, което прави обновяването му важно за безопасността и удобството на жителите. Община Ямбол се извинява за временните неудобства!

Подобряването на пешеходната инфраструктура е сред основните приоритети на Община Ямбол. Припомняме, че през септември беше извършен ремонт на моста, свързващ района на ул. „Срем“ с к-с „Васил Левски“. След приключването на възстановителните работи по моста между „Крайречен булевард“ и кварталите „Васил Левски“ и „Възраждане“, ще започне ремонтът на моста при „Трите вятъра“, а след това и на металната пешеходна пасарелка до бившето СПТУ по автотранспорт в посока квартал „Каргон“. В програмата за текущ ремонт през 2026 година са включени още три пешеходни съоръжения: мостът при бившата „Бонбонена фабрика“, мостът от к-с „Златен рог“ в посока училище „Проф. Петър Нойков“, както и съоръжението в този комплекс.

С обновяването на мостовете се цели не само удължаване живота на съоръженията, но и предоставяне на по-удобни условия за пешеходци и велосипедисти, което е ключов елемент от визията за по-достъпна и безопасна градска среда.

