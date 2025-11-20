Жени с идеи подкрепят други жени

Присъедини се към нашия присъствен семинар „Лидери на общността“ – специално събитие за жените, които движат обществото напред: активисти, граждански лидери, еколози, доброволци и всички, които вярват, че промяната започва от тях.

На 10 декември в Бургас експерти на Община Бургас ще представят SCIATUmia – грантова схема по проекта SUBLIME SDGs, създадена да подкрепя проекти от жени за жени. Ако работиш по идеи за устойчиво развитие, кръгова икономика, социално включване или силно общностно въздействие – това е твоят момент да ни разкажеш и въвлечеш в тях.

Дата: 10 декември (сряда)

Регистрация: 09:30 ч.

Начало: 10:00 ч.

Място: пл. „Атанас Сиреков“ №4, гр. Бургас

Очакват те мотивиращи истории от дами, които вече водят смели инициативи, ценен обмен на опит, идеи и контакти, както и възможност да разбереш как да финансираш свой собствен проект.

Регистрирай се до 5 декември на следния линк:

https://forms.gle/gdPMDDsxRAfaVbZRA

SCIATUmia е втората подгрантова схема на проекта SUBLIME SDGs, след впечатляващия успех на първите финансирани инициативи на KAMALE, който обедини млади хора около екологични решения и устойчиви практики.

Община Бургас и Фондация „Шанс за децата и природата на България“ продължават уверено да развиват проекта и да подкрепят местни общности, организации и граждани, които създават реална, видима промяна.

