Започна публичният търг за отдаване под наем на 24-те дървени къщички в Коледното градче на Плевен

Днес в Община Плевен се провежда публичният търг с явно наддаване за отдаване под наем на 24-те дървени къщички, които ще бъдат част от Коледното градче на площад „Възраждане“.

След приключването на процедурата ще станат ясни и новите наематели, които ще посрещат плевенчани и гостите на града в празничните дни. Коледното градче на Плевен ще отвори врати от 1 декември 2025 г. до 15 февруари 2026 г., като отново ще предложи празнична сцена, тематична украса, настроение и разнообразни изненади.

Днешният търг се провежда в Заседателната зала на Община Плевен (пл. „Възраждане“ № 2, ет. 1) и протича спокойно. От 09.00 ч. започна процедурата за позиции от № 1 до № 12, от 13.00 ч. е втората част – за позиции от № 13 до № 24. Тръжната документация за търга се продаваше от 10 до 14 ноември 2025 г. в Центъра за административно обслужване на граждани на пл. „Възраждане“ № 4. Участниците представят в запечатан непрозрачен плик заявление за участие, декларация за оглед и запознаване с правилата, документ за внесен депозит, нотариално заверено пълномощно (при необходимост), както и всички останали документи, изискани в тръжната процедура.

При липса на кандидати или ако днес не бъдат определени спечелили участници, има определена дата и за втори търг – 21 ноември 2025 г. /петък/ от 13.00 ч. в Актовата зала на Община Плевен при същите правила. Документация за участие в него ще се продава от 18 ноември до 16.00 ч. на 20 ноември 2025 г. в Центъра за административно обслужване на граждани.

