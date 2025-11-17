Национална конференция на учителите по религия се проведе в Банкя

В 78 Средно училище „Христо Смирненски“ – град Банкя се проведе Национална конференция на учителите по религия.

В нея взе участие и представител на ЦПЛР – Бургас, главният учител и магистър теолог Атанасия Петрова. Организатор на събитието бе Министерството на образованието и науката.

Конференцията започна с приветствия от представители на МОН и продължи с открита педагогическа практика „Пътуване с Мария“ по повод празника Въведение Богородично. В практиката се включиха ученици от 78.СУ „Христо Смирненски“ с учител Милена Йоцова.

По време на пленарната сесия бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с обучението по религия в българските училища. Участниците имаха възможност да посетят и кабинет по религия – православие в училището.

Вторият ден бе посветен на представяне на добри практики в обучението по религия за 1–4 клас, а третият – на възможностите за квалификация на учителите по религия във висшите училища. Проф. Магдалена Легкоступ, декан на катедра „Историческо и практическо богословие“ във ВТУ, и доц. д-р Ивайло Найденов, декан на Богословския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, приканиха началните учители да се обучават в СДК по религия и в магистърски програми.

ЦПЛР – Бургас продължава да подкрепя професионалното развитие на учителите и участието им в национални форуми за обмяна на опит и добри практики.

