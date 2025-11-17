Виктор Илиев е шампионът в Пловдив Мастърс

Виктор Илиев спечели втория ранкинг турнир за сезон 2025/26 от календара на Българска снукър федерация – Пловдив Мастърс.

Вико, който е и треньор в Национална снукър академия, започна отлично кампанията и вече е шампион в първите два турнира, проведени в пловдивския клуб „Снукър утопия“.

Илиев победи Жан Лаушман на финала с 4:0, като съдия на срещата беше Христо Иванов.

Преди това на полуфиналите Виктор спечели драматично с 3:2 срещу украинеца Георги Петрунко, а Жан се наложи със същия резултат над Виктор Иванов.

На четвъртфиналите Петрунко надви с 3:0 Велиан Димитров, а Илиев също с 3:2 преодоля Георги Величков. Лаушман не даде фрейм на Христо Димитров, а Иванов отново с 3:0 се наложи над Красимир Камешев.

„Снукър утопия“ беше домакин на първите два турнира от календара на Българска снукър федерация за новия сезон – Открития турнир в Пловдив и Пловдив Мастърс. Виктор Илиев спечели и двете титли, с което оглави убедително засега сезонната ранглиста.

Следващото голямо събитие в българския снукър ще бъде Балканското първенство в софийската Национална снукър академия (12-14 декември). Гарантираният награден фонд на турнира е 3000 евро, а предишните две издания бяха спечелени от Виктор Илиев и Братислав Кръстев.

Преди това от 4 до 7 декември в Национална снукър академия за пореден път ще се проведе турнир от квалификационните серии на World Snooker – Q Tour.

