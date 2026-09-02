Запечатаха „Капитолия“ в София, съдът наложи обезпечителни мерки

Столичната община подготвя иск за 142 044 евро за неправомерно ползване на общински имот

Софийският градски съд е допуснал обезпечителни мерки срещу „Софтрейд 2003“ ЕООД по бъдещ иск на Столичната община за 142 044 евро за неправомерно ползване на общински терен. Това съобщиха от общината във връзка с развитието по казуса „Капитолия“.

Ангажиран от Столичната община частен съдебен изпълнител е връчил съдебните книжа на място и е пристъпил към изпълнение на обезпечителната заповед на Софийския градски съд.

Съдът е допуснал три обезпечителни мерки – запор на банковите сметки на дружеството, запор върху автомобилите, намиращи се в имота, както и запечатване на обекта и спиране на търговската дейност.

Възстановена е и оградата около обекта, която според Столичната община е била премахната при неизяснени обстоятелства.

Кметът на София Васил Терзиев определи действията като поредна стъпка в защитата на обществения интерес.

„Няма бързи решения за проблеми, трупани десетилетия. Има последователна работа, законови действия и постоянство, докато върнем на София това, което принадлежи на софиянци“, заяви Терзиев.

Заместник-кметът по правни въпроси Стефан Дъров посочи, че общината използва предвидените в закона механизми за защита на собствеността и финансовия интерес на града.

„Използваме всички правни инструменти, с които разполагаме – от премахването на незаконните конструкции до обезпечаването на вземанията на общината и преустановяването на търговската дейност в общинския имот“, заяви Дъров.

Действията са продължение на съдебните процедури по казуса „Капитолия“. През 2025 г. окончателно беше потвърдена заповедта за премахване на незаконните конструкции, след което Столичната община пристъпи към принудително изпълнение. През юли 2026 г. съдът отхвърли искането за премахване на огражденията около обекта, като прие, че те са част от изпълнението на влязлата в сила заповед.

От Столичната община посочват, че казусът е част от по-широките им действия за възстановяване на публични пространства и защита на общинската собственост.

„Общинската собственост принадлежи на софиянци и ще я защитаваме докрай“, подчерта кметът Васил Терзиев.