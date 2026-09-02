БФС наложи глоби на Левски, Ботев Пд, ЦСКА и още клубове

Дисциплинарната комисия обяви наказанията след седмия кръг на efbet Лига, а Себастиян Гардинер от Септември е със спрени състезателни права за една среща

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви решенията си от 2 септември след седмия кръг на efbet Лига. Санкции получиха редица клубове за поведението на привържениците си, а 38 футболисти са с предупреждения.

Себастиян Гардинер от Септември София е наказан със спиране на състезателните права за един мач и глоба от 150 евро.

Най-сериозни финансови санкции след кръга са наложени на Ботев Пловдив. Клубът е глобен с 1030 евро за обидни и нецензурни скандирания. Допълнително са наложени по 520 евро за плакат с нецензурно съдържание, хвърлени предмети и възпламеняване на бомбички. Така общият размер на посочените санкции за пловдивския клуб достига 2590 евро.

Левски също получи няколко наказания. „Сините“ са глобени с 155 евро за нерегламентирано използване на факли, 520 евро за закъснение за началото на второто полувреме и 1030 евро за обидни и нецензурни скандирания. Общата сума на глобите е 1705 евро.

Освен това Левски е задължен да възстанови нанесените щети на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Славия и ЦСКА са санкционирани с по 1030 евро за обидни и нецензурни скандирания.

Спартак Варна ще плати 155 евро за нерегламентирано използване на факли и димки и още 1030 евро за обидни и нецензурни скандирания. Лудогорец пък е задължен да възстанови щетите на стадион „Спартак“ във Варна.

Дунав Русе е глобен със 155 евро за използване на факли, 775 евро за обидни и нецензурни скандирания и 260 евро за хвърлен предмет. Ботев Враца също е санкциониран със 775 евро за обидни и нецензурни скандирания.

Дисциплинарната комисия обяви и наказанията след шестия кръг на Втора лига. Мирослав Георгиев от Хебър е със спрени права за един мач и глоба от 75 евро, а Виктор Иванов от Спартак Плевен пропуска една среща и е глобен с 80 евро.

Санкции са наложени още на Янтра Габрово, Етър Велико Търново, Берое и Спартак Плевен.

БФС публикува и решенията за първенствата при юношите до 15, 16, 17 и 18 години. Сред най-тежките индивидуални наказания са спиране на състезателните права за три срещи на Красимир Неделчев от Спартак Варна при U15 и Антон Христов от Локомотив Пловдив при U17.

При U18 Арда Кърджали е глобен с 257,50 евро за неспазване на изискванията за надеждна охрана на футболна среща. Клубът получава и предупреждение за лишаване от домакинство и още 257,50 евро санкция за хвърлен предмет с последствие.

Решенията по доклад на Дисциплинарната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване.