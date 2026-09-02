Цар-Симеоновата градина в Пловдив ще се мие всяка седмица

От 1 септември е въведен нов график за почистване и миене на парковете и детските площадки в града

Цар-Симеоновата градина в Пловдив вече ще се мие всяка седмица, когато метеорологичните условия позволяват това. Новата мярка е в сила от 1 септември и е въведена по разпореждане на заместник-кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов.

„Цар-Симеоновата градина е сърцето и визитната картичка на Пловдив. Всеки ден през нея минават хиляди пловдивчани и гости на града, затова тя трябва да бъде не просто поддържана, а да изглежда така, както заслужава едно от най-разпознаваемите места на Пловдив“, посочи Стоянов.

На 2 септември служители на ОП „Градини и паркове“ извършиха основно измиване на централния парк. С вода и маркучи работниците почистиха натрупаните замърсявания и петна по настилките.

През нощта екипи на ОП „Чистота“ ще продължат работата, като всички алеи ще бъдат машинно изметени и допълнително измити с водни дюзи.

Новите мерки обаче няма да обхващат само Цар-Симеоновата градина. От 1 септември е въведен график за редовно миене на всички паркове и детски площадки в Пловдив.

По думите на Иван Стоянов целта е обществените пространства да бъдат поддържани системно, а не само при необходимост.

„Това са места за разходка, срещи, почивка и игра. Искаме хората, които идват тук, да усещат грижата за парковете още с първите си крачки, затова въвеждаме график и ще следим той да се изпълнява“, заяви заместник-кметът.

Екипите на ОП „Градини и паркове“ и ОП „Чистота“ продължават ежедневната работа по поддържането на улиците, парковете, зелените площи и останалите обществени пространства в Пловдив.