Вълнуваща вечер в Историческия музей: Кристиан Ваклинов представи книгата си в Разлог

На 27 ноември в Историческият музей в Разлог обичаният от всички Кристиан Ваклинов лично представи своята книга-енциклопедия „Родопската теснолинейка Септември–Добринище“ — резултат от над 10 години изследвания, събиране на истории, снимки и документи.

Музеят беше изпълнен с десетки жители, които с интерес слушаха разказите на автора. Кристиан сподели личния си път — от първото пътуване, което е събудило любовта му към теснолинейката, до днешния му неуморен труд за съхраняване на това железопътно наследство.

Особено емоционален момент беше, когато авторът прочете откъс от книгата:

„Едно велико историческо дело е вече факт. Из дивната Разложка котловина се разнася сирената на локомотива, отеква от върховете на гордия Пирин и отлита по всички краища на благодатната българска земя, за да се разнесе голямата и спонтанната радост и дълбоката благодарност и признателност на трудолюбивото и родолюбивото население на Разложкия край.“

Този откъс ясно показва, че Разлог заема специално място в историята на теснолинейката и, че градът е част от наследството, което книгата цели да запази.

Местни жители допълниха вечерта със свои спомени и разкази, превръщайки събитието в емоционален разговор за миналото на теснолинейката.

Сред гостите на събитието беше и зам.-кметът на Разлог Гергана Костова, която лично поздрави младия автор за труда и отдадеността му

Интересна и вълнуваща беше срещата с Кристиан Ваклинов. Неговата книга и личност пораждат възхищение от факта, че толкова млад човек се заема с трудната задача да изследва и да защитава историята на теснолинейката Септември – Добринище.

Facebook

Twitter



Shares