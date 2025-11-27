Историческо откритие за християнския свят в Изник, Турция

Едно от най-важните открития от ранното християнско време беше направено в района на Изник, Бурса, в южната част на Мармара, Турция.

По време на разкопки в некропола Хисардере беше открита уникална гробница с изображение на „Добрия пастир Исус“ по стените.

Това подземно съоръжение, идентифицирано в проучванията от 2025 г., е сред най-специалните находки в района с гробницата, фреските и иконографията си. Изображението на „Добрия пастир Исус“ по стените на съоръжението се счита за един от най-добре запазените примери, идентифицирани в Анадола досега. Вътрешното оформление на гробницата, построена от тухли и камъни, привлича вниманието като друг елемент, който подчертава значението на съоръжението. Вътре в гробницата има клина (правоъгълна мебел с четири крака, подобна на диван или канапе), украсена с растителни мотиви и двойки птици. Върху клина има три погребения: две за възрастни и едно за бебе.

Специален пример за ранното християнско изкуство

В композицията върху клина се вижда фигурата на „Добрия пастир Исус“, изобразен като млад мъж с агне около врата си. Изображението има прилики с скулптурните групи, изложени в музея „Пио Кристиано“ във Ватикана, и с фреските, открити в подземните гробници на Присцила, Петрус-Марцелин и Домитила в Рим.

Фактът, че такъв солиден пример за тази иконография не е срещан досега в Анадола, издига структурата до изключителна позиция в международен мащаб. Сцените, изобразяващи Исус като пастир, заемат важно място в ранното християнско изкуство. Темата „Добрият пастир“ е особено известна като често използвана иконография в украсата на гробниците през ранния християнски период на Римската империя. Това изображение създава визуален език, който съчетава символи от предхристиянските гръко-римски традиции с религиозни интерпретации.

Фреските по дългия край на гробната камера все още са в процес на разкопки. В разкритите части са изобразени благородни портрети на жени и мъже, седнали на пейка, като се има предвид портретното изкуство. Веднага до тях има две фигури на слуги (роби), една отляво и една отдясно, изобразени по-малки от главните фигури и служещи като прислужници.

Президентът на Република Турция, Реджеп Тайип Ердоган, подари на папа Лъв XIV картина от плочки с изображение на откритието по време на посещението му в Турция.

Турция, с впечатляващите си християнски маршрути, добавя нова дестинация към своите предложения с това ново откритие

Въпреки че в гробницата няма находки, които да могат да бъдат датирани директно, архитектурният ред, техниката на фреските и стиловите анализи показват, че структурата датира от 3-ти век след Христа. И този обект е един от многото християнски маршрути в Турция.

Турция предлага богати културни маршрути за тези, които желаят да изследват ранното наследство на християнството. Един от най-значимите от тях е Пътят на Свети Павел, който проследява регионите на Анадола, където Свети Павел, роден в Тарс между 5 и 10 г. сл. Хр., е разпространявал учението си. Простиращ се на около 500 км от Перге до Псидия Антиохия (Ялвач), този маршрут преминава през древни римски пътища, планински села и горски пътеки, предлагайки както историческо, така и културно преживяване. Днес пътят на Свети Павел е повече от просто пешеходна пътека; той е незабравимо историческо пътуване, което предлага на посетителите поглед към многопластовото религиозно и културно наследство на Анадола.

Друг важен маршрут е Седемте църкви от Откровението. Както е споменато в Новия завет, останките от „Седемте църкви от Апокалипсиса“ или „Седемте църкви от Азия“ се намират в Егейския регион на Турция. Тези структури са значими в историята на християнството, както като основен фокус на първите три глави от Книгата на Откровението, така и като реални места, които са играли решаваща роля в разпространението на християнството. Свети Йоан (Йоан Кръстител) също е живял в Ефес, където се намира една от църквите. Освен това се смята, че Светилището на Дева Мария също се намира в този регион.

Кападокия, скалистата чудна земя в центъра на Турция, също е много важен район за ранното християнство. Регионът се превърна в убежище за ранните християни, бягащи от римското преследване, които създадоха мрежа от подземни селища, издълбани на ръка. Монасите изкопали обширни жилища и манастири, а след това ги украсили с красиви фрески.

На средиземноморското крайбрежие наследството на Свети Николай (Дядо Коледа) в Демре (Мира) подчертава друг крайъгълен камък на ранната християнска традиция, привличайки посетители към древната базилика и пейзажите, където е живял и служил този влиятелен човек.

