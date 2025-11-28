петък, ноември 28, 2025
„Независими за Пловдив“ предлагат по 100 000 евро за нова спортна инфраструктура във всеки от районите

Групата „Независими за Пловдив“ внесоха предложение в Общинския съвет за осигуряване на целево финансиране в размер на 600 000 евро за обновяване и изграждане на спортни обекти във всички шест района на Пловдив през 2026 г.

Средствата следва да бъдат разпределени поравно – по 100 000 евро за всеки район.

В мотивите си от „Независими за Пловдив“ посочват, че спортната инфраструктура в града е неравномерно развита, а голяма част от съоръженията са амортизирани или неподдържани. В много квартали липсват съвременни и безопасни пространства за физическа активност, което затруднява жителите да спортуват близо до дома си. Районни администрации, училища, спортни клубове и граждански организации от години настояват за устойчив механизъм, който да гарантира целево инвестиране в малките спортни обекти.

Предложението предвижда районните кметове да представят списък с обектите, планираните дейности и прогнозните стойности, а кметът на Пловдив да информира Общинския съвет за тази информация. По този начин се въвежда прозрачен, обективен и децентрализиран подход към подобряването на спортната среда.

„Мярката ще позволи реални инвестиции в модерни, безопасни и достъпни спортни пространства, които подкрепят активния начин на живот и подобряват качеството на градската среда за всички жители“, допълни Николай Гюров, председател на „Независими за Пловдив“.

